ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Яркие детали и элегантность: 3 модных лука бывшей Комарова, которые следует повторить

Суббота 01 ноября 2025 07:14
UA EN RU
Яркие детали и элегантность: 3 модных лука бывшей Комарова, которые следует повторить Александра Кучеренко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Бывшая жена путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая и модель Александра Кучеренко, показала несколько стильных образов, которые можно взять себе на заметку осенью.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Бомбер и кожаные штаны

Первый лук Александры - настоящий пример городского кэжуала с ноткой спорт-шика. Серый укороченный бомбер с накладными карманами в сочетании с базовой белой футболкой создает легкий, непринужденный верх, который идеально контрастирует с черными брюками из эко-кожи.

Свободный крой брюк с манжетами и поясом-шнурком придает образу динамики, а классические белые кеды завершают ансамбль, делая его максимально практичным для ежедневного городского ритма.

Черное кепи и рюкзак с черно-розовыми акцентами подчеркивают игривую сторону образа и демонстрируют, что аксессуары в гардеробе Кучеренко играют важную роль в создании характера лука.

Яркие детали и элегантность: 3 модных лука бывшей Комарова, которые следует повторитьМодный образ Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Широкие брюки и "косуха"

Второй лук стал демонстрацией более драматичного и контрастного подхода к стилю.

Классическая черная кожаная куртка-"косуха" в сочетании с асимметричным белым топом создает элегантную игру контрастов, а широкие брюки в тонкую полоску спереди визуально вытягивают силуэт, придавая образу утонченности.

Черный ремень и аккуратный рюкзак подчеркивают строгость линий, а контраст между черным и белым цветами придает ансамблю динамику и современное звучание.

Этот образ прекрасно иллюстрирует любовь Александры к фактурности и смелым сочетаниям, которые сразу привлекают внимание.

Яркие детали и элегантность: 3 модных лука бывшей Комарова, которые следует повторитьМодный образ Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Джинсовая юбка и яркая обувь

Третий лук демонстрирует смелое соединение денима и ярких акцентов.

Черная кожаная косуха сочетается с классической белой рубашкой, заправленной в джинсовую юбку-макси с геометрическим узором, что создает стильный и одновременно непринужденный силуэт.

Яркие красные ботильоны на каблуке придают образу смелости, а аксессуары в виде ремня и рюкзака завершают ансамбль, делая его запоминающимся.

Яркие детали и элегантность: 3 модных лука бывшей Комарова, которые следует повторитьМодный образ Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Стиль

Стиль Александры Кучеренко отличается несколькими характерными чертами.

Во-первых, это элегантность и женственность: она часто выбирает наряды, которые подчеркивают талию и фигуру - от платьев миди с объемными рукавами до классических юбок-"карандашей".

Во-вторых, любовь к контрастам - черный и белый цвета, яркие акценты в виде красной обуви или аксессуаров.

В-третьих, умение совмещать разные стили: классику с кэжуалом, трендовые элементы с базовыми вещами.

Особое внимание Александра уделяет верхней одежде: кожаная косуха, укороченные жакеты и пальто помогают подчеркнуть пропорции и завершить образ. Аксессуары, такие как ремни, кепи и яркая обувь, становятся финальным штрихом в создании гармоничных и стильных луков.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине