ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Берети, кашкети та капелюхи: Андре Тан назвав наймодніші головні убори на осінь

П'ятниця 31 жовтня 2025 11:30
UA EN RU
Берети, кашкети та капелюхи: Андре Тан назвав наймодніші головні убори на осінь Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які головні убори стануть головними трендами осінньо-зимового сезону 2025-2026.

Які моделі актуальні та з чим їх носити - в матеріалі РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

За словами стиліста, осінь і зима - це час, коли практичність поєднується з елегантністю, а класика - з сучасними акцентами.

Берети повертаються в моду

Першою позицією в списку дизайнера стали берети. Андре Тан зазначає, що вони знову на піку популярності.

"М'які, фетрові, вовняні - вони мають дуже ніжний і жіночний вигляд. Ідеально поєднуються з пальтом або тренчем", - пояснив Андре Тан.

Стиліст радить звернути увагу на темно-червоні або бежеві відтінки. Саме ці кольори, за його словами, створюють той самий "паризький" шарм.

"Додайте червону помаду - і все, ви королева", - жартує Тан.

Берети, кашкети та капелюхи: Андре Тан назвав наймодніші головні убори на осіньБерети на осінь (скриншот)

Об'ємні шапки для комфорту і стилю

На другому місці - об'ємні шапки. Це моделі з великим підворотом або асиметричним кроєм.

"Такі шапки надають образу затишку і мають чудовий вигляд із пальтом оверсайз", - розповів дизайнер.

Щодо кольорів Андре Тан радить дотримуватися мінімалізму. У тренді сірі, бежеві, молочні або хакі відтінки. Такі моделі легко вписуються в базовий гардероб і пасують до більшості верхнього одягу.

Берети, кашкети та капелюхи: Андре Тан назвав наймодніші головні убори на осіньШапка - мастхев сезону (скриншот)

Кашкет - модний акцент із характером

Ще один трендовий варіант - кашкет, які, за словами дизайнерки, повертаються знову. Особливо актуальними будуть моделі зі шкіри або щільного твідового матеріалу.

"Кашкет надає образу грайливого настрою і трохи бунтарства. Це чудовий вибір для тих, хто хоче мати модний, але не надто офіційний вигляд", - підкреслює Андре Тан.

Берети, кашкети та капелюхи: Андре Тан назвав наймодніші головні убори на осіньКашкет у трендах осені (скриншот)

Капелюхи - символ елегантності

Завершують модний список фетрові капелюхи з широкими полями. За словами дизайнера, цей аксесуар здатний перетворити навіть найпростіше пальто.

"З таким головним убором навіть звичайний образ виглядає як люкс. Це справжня казка", - зізнається Тан.

Берети, кашкети та капелюхи: Андре Тан назвав наймодніші головні убори на осіньКапелюхи на осінь (скриншот)

Андре Тан закликає не побоюватися експериментів і підкреслює, що головний убір може стати фінальним акцентом у будь-якому образі.

"Не бійтеся експериментувати, адже саме головний убір може стати тією самою вишенькою на тістечку у вашому осінньому луці", - підсумував дизайнер.

Таким чином, цього сезону модниці мають широкий вибір: від романтичних беретів і стильних кашкетів до затишних шапок і розкішних капелюхів.

Головне, за словами Андре Тана, не боятися проявити індивідуальність і зробити головний убір не просто функціональною річчю, а головним акцентом свого стилю.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Андре Тан Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні