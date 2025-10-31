Берети, кашкети та капелюхи: Андре Тан назвав наймодніші головні убори на осінь
Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які головні убори стануть головними трендами осінньо-зимового сезону 2025-2026.
Які моделі актуальні та з чим їх носити - в матеріалі РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.
За словами стиліста, осінь і зима - це час, коли практичність поєднується з елегантністю, а класика - з сучасними акцентами.
Берети повертаються в моду
Першою позицією в списку дизайнера стали берети. Андре Тан зазначає, що вони знову на піку популярності.
"М'які, фетрові, вовняні - вони мають дуже ніжний і жіночний вигляд. Ідеально поєднуються з пальтом або тренчем", - пояснив Андре Тан.
Стиліст радить звернути увагу на темно-червоні або бежеві відтінки. Саме ці кольори, за його словами, створюють той самий "паризький" шарм.
"Додайте червону помаду - і все, ви королева", - жартує Тан.
Берети на осінь (скриншот)
Об'ємні шапки для комфорту і стилю
На другому місці - об'ємні шапки. Це моделі з великим підворотом або асиметричним кроєм.
"Такі шапки надають образу затишку і мають чудовий вигляд із пальтом оверсайз", - розповів дизайнер.
Щодо кольорів Андре Тан радить дотримуватися мінімалізму. У тренді сірі, бежеві, молочні або хакі відтінки. Такі моделі легко вписуються в базовий гардероб і пасують до більшості верхнього одягу.
Шапка - мастхев сезону (скриншот)
Кашкет - модний акцент із характером
Ще один трендовий варіант - кашкет, які, за словами дизайнерки, повертаються знову. Особливо актуальними будуть моделі зі шкіри або щільного твідового матеріалу.
"Кашкет надає образу грайливого настрою і трохи бунтарства. Це чудовий вибір для тих, хто хоче мати модний, але не надто офіційний вигляд", - підкреслює Андре Тан.
Кашкет у трендах осені (скриншот)
Капелюхи - символ елегантності
Завершують модний список фетрові капелюхи з широкими полями. За словами дизайнера, цей аксесуар здатний перетворити навіть найпростіше пальто.
"З таким головним убором навіть звичайний образ виглядає як люкс. Це справжня казка", - зізнається Тан.
Капелюхи на осінь (скриншот)
Андре Тан закликає не побоюватися експериментів і підкреслює, що головний убір може стати фінальним акцентом у будь-якому образі.
"Не бійтеся експериментувати, адже саме головний убір може стати тією самою вишенькою на тістечку у вашому осінньому луці", - підсумував дизайнер.
Таким чином, цього сезону модниці мають широкий вибір: від романтичних беретів і стильних кашкетів до затишних шапок і розкішних капелюхів.
Головне, за словами Андре Тана, не боятися проявити індивідуальність і зробити головний убір не просто функціональною річчю, а головним акцентом свого стилю.
