Світлана Тарабарова вразила стильним образом у головному кольорі осені 2025

Співачка Світлана Тарабарова продемонструвала стильний осінній образ, який об'єднав одразу кілька головних трендів сезону. Співачка обрала total look у відтінку хакі - кольорі, що став справжнім фаворитом осені 2025.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Тарабарова

Шкіряний плащ - головний must-have сезону

Основою образу став довгий шкіряний плащ прямого крою. Подібні моделі зараз у тренді завдяки своїй багатофункціональності: вони надають образу фактурності, структури та легкого рок-н-рольної настрою.

Довжина максі візуально подовжує силует, роблячи фігуру стрункішою. При цьому шкіряний матеріал надає ефекту впевненості, який зараз цінується в сучасному міському стилі.

Саме такі тренчі часто з'являються в колекціях європейських дизайнерів цього сезону.

Світлана Тарабарова показала модний лук (фото: instagram.com/tarabarova)

Шкіряні штани

Тарабарова доповнила образ широкими шкіряними штанами того ж темно-зеленого кольору. Таке поєднання створює стильний монохромний ефект, який зараз перебуває на піку популярності серед fashion-блогерів.

Монохром не тільки має дорогий вигляд, а й дає змогу візуально витягнути фігуру. Це рішення часто використовують для створення цілісного, витонченого образу без зайвих контрастів.

Стильні акценти та деталі

Артистка також доповнила образ світлою водолазкою, яка надає контрасту і свіжості луку. А черевики на масивній підошві чудово вписуються в сучасний тренд на об'ємне взуття.

Такі деталі роблять образ більш урбаністичним і комфортним, водночас не порушуючи загальної елегантності.

Чому хакі - головний відтінок осені 2025

Колір хакі вже кілька сезонів залишається у фокусі дизайнерів і модних брендів. Восени 2025 року він знову виходить на перший план - цього разу як символ спокійної сили, стриманої елегантності та природного шарму.

Відтінки хакі, оливковий і болотний поєднують практичність і розкіш.

Вони відмінно працюють як база в капсульному гардеробі, легко комбінуються з бежевим, сірим, молочним, чорним або навіть золотистим. Така палітра має дорогий і універсальний вигляд, надаючи образу глибини та впевненості.

Крім того, хакі - ідеальне рішення для осінньо-зимового сезону. Він не тільки практичний у повсякденному носінні, а й чудово підкреслює тренд на "спокійну силу" (quiet luxury), який залишається ключовим напрямком у чоловічій і жіночій моді.

Саме тому цей відтінок вибирають знаменитості, стилісти й street-style інфлюенсери в усьому світі.

