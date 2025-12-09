Скороход обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Справа Скороход

5 грудня до нардепки Анни Скороход прийшли з обшуками. У той же день стало відомо, що НАБУ разом із СБУ викрили групу, яку, за даними слідства, очолювала сама парламентарка.

За інформацією детективів НАБУ, це угрупування пропонувало бізнесмену "домовитися" про внесення конкурентної компанії до санкційного списку РНБО за винагороду у 250 тисяч доларів.

СБУ уточнила, що депутатка залучила до схеми свого помічника та кількох посередників. Один із цих людей мав отримати хабар і передати його далі. Першу частину коштів - 125 тисяч доларів - передали у центрі столиці. Учасники групи запевняли, що гроші будуть скеровані посадовцям РНБО.

Однак жодному з представників РНБО чи іншим службовцям хабар не дійшов, бо учасники схеми так і не знайшли людину, яка погодилася б на протиправні дії.

У результаті 5 грудня підозри оголосили нардепці, її помічнику та ще одному учаснику схеми.

Хто така Анна Скороход - читайте у матеріалі РБК-Україна.