Хто така Анна Скороход: що відомо про скандальну нардепку

НАБУ і САП викрили злочинну групу, яку, за даними слідства, очолювала чинна народна депутатка Анна Скороход. Їй інкримінують вимагання хабаря.

Все, що відомо про Скороход - в матеріалі РБК-Україна.

Анна Костянтинівна Скороход - українська політична діячка, народна депутатка України 9-го скликання. Народилася 14 січня 1990 року у Вишгороді Київської області. Пізніше увійшла до депутатської групи "За майбутнє".

Освіта та рання карʼєра

Навчалася у Київському національному університеті культури і мистецтв за спеціальністю "Тележурналіст, диктор і ведучий телепрограм". Додатково закінчила Національну академію внутрішніх справ України, де отримала спеціальність "Правознавство".

Працювала юристкою в міській раді та різних комерційних структурах. Обіймала посаду заступниці директора з організаційно-правових питань на будівельному комбінаті, а перед обранням до парламенту працювала в ТОВ "Будівельний комбінат "Прогрес".

Депутатська діяльність

У липні 2019 року, ще як кандидатка в народні депутати, вона організовувала агітаційні концерти "Ліги Сміху" та Василя Жадана у містах Київської області.

Після виборів була обрана до парламенту по 93-му виборчому округу від партії "Слуга народу" та увійшла до Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Уже після початку роботи в Раді приєдналася до фракції "Слуга народу", але згодом заявила про тиск та політичне переслідування.

14 листопада 2019 року вона публічно заявила, що арешт її чоловіка пов’язаний із її голосуванням проти позиції фракції щодо анбандлінгу "Нафтогазу" та земельної реформи. 15 листопада 2019 року Скороход виключили з фракції.

Фото: Анна Скороход (Віталій Носач, РБК-Україна)

Звинувачення та конфлікти у фракції

Голова фракції СН Давид Арахамія стверджував, що Скороход не підтримувала рішень партії та пропонувала народним депутатам хабарі. Також він наголошував, що вона лобіювала інтереси окремих олігархічних груп. Скороход у відповідь говорила про тиск, політичні переслідування та заявляла про "виплати в конвертах" депутатам.

3 липня 2020 року увійшла до депутатської групи "За майбутнє", а з 2023 року очолила Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень у Міністерстві оборони та Збройних Силах України.

У 2019-2020 роках взяла участь у 55% голосувань, у 38% була відсутня, у 8% не голосувала. Під час голосування у другому читанні підтримала 60% рішень, у 13% утримувалася, у 18% була відсутня, у 7% не голосувала. Також входила до переліку депутатів, які блокували скасування депутатської недоторканності.

Політичні скандали та публічні заяви

У жовтні 2025 року вона опинилася серед депутатів, які підтримали звернення до Нобелівського комітету з пропозицією висунути президента США Дональда Трампа на премію миру, пояснюючи це демонстрацією лояльності.

У тому ж році звинуватила 30-й корпус морської піхоти ЗСУ у призначенні на ключові посади родичів генералів, що нібито спричиняє втрати. Командування корпусу заявило, що вона поширює недостовірні дані та пригрозило судом.

Фото: Анна Скороход (Facebook)

Обшуки у Скороход

НАБУ та САП повідомили, що разом із СБУ викрили злочинну групу, яку, за даними слідства, очолювала народна депутатка України. Зараз тривають першочергові слідчі дії, а деталі справи обіцяють оприлюднити згодом.

Джерела РБК-Україна повідомили, що депутатка вимагала у підприємця 250 тисяч доларів. Пізніше Скороход підтвердила, що в її домі проводяться слідчі дії.