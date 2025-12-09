RU

Скороход избрали меру пресечения: что решил суд

Фото: Анна Скороход (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Анне Скороход. Ее подозревают в "продаже" санкций СНБО за взятку в размере 250 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Суд избрал меру пресечения в виде залога в размере более трех миллионов гривен для нардепа.

До этого двум другим фигурантам, помощнику Скороход и вероятному сообщнику, избрали меры пресечения в виде залогов.

Дело Скороход

5 декабря к нардепу Анне Скороход пришли с обысками. В тот же день стало известно, что НАБУ вместе с СБУ разоблачили группу, которую, по данным следствия, возглавляла сама парламентарий.

По информации детективов НАБУ, эта группировка предлагала бизнесмену "договориться" о внесении конкурентной компании в санкционный список СНБО за вознаграждение в 250 тысяч долларов.

СБУ уточнила, что депутат привлекла к схеме своего помощника и нескольких посредников. Один из этих людей должен был получить взятку и передать ее дальше. Первую часть средств - 125 тысяч долларов - передали в центре столицы. Участники группы уверяли, что деньги будут направлены должностным лицам СНБО.

Однако ни одному из представителей СНБО или другим служащим взятка не дошла, потому что участники схемы так и не нашли человека, который согласился бы на противоправные действия.

В результате 5 декабря подозрения объявили нардепу, ее помощнику и еще одному участнику схемы.

Кто такая Анна Скороход - читайте в материале РБК-Украина.

