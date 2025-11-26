UA

Про скорочення ЗСУ в Женеві не йшлося, обговорювали армію мирного часу, - Гнатов

Фото: начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Тетяна Степанова

На переговорах української та американської делегацій щодо мирного плану у Женеві не йшлося про скорочення чисельності Збройних сил України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розповів в інтерв'ю LIGA.net.

"Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема", - сказав Гнатов.

За його словами, як зі сторони Києва, так і зі сторони Вашингтона звучала "правильна думка" щодо того, що найкращою гарантією для України буде оснащена і боєздатна армія.

Гнатов зазначив, що від розуміння того, яким надалі буде українське військо залежить і те, як Генштаб планує заохочувати військовослужбовців залишатися в строю після завершення бойових дій. І  розуміння, що саме треба робити, в Генштабі існує.

"Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштаб", - підкреслив він.

Гнатов додав, що у Генштабі вже є робоча візія цього процесу і документ наразі опрацьовується.

 

Переговори у Женеві

Нагадаємо, 23 листопада у Женеві відбулися переговори української та американської делегацій щодо мирного плану США щодо завершення війни Росії проти України.

Після переговорів видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що у плані залишилося 22 пункти.

В Україні підтвердили, що Київ і Вашингтон узгодили оновлену версію плану, зазначивши, що найскладніші аспекти обговорюватимуть безпосередньо президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

У початковому варіанті плану йшлося про те, що Україна має скоротити чисельність своєї армії до 600 тисяч солдатів.

Водночас джерело РБК-Україна повідомило, що у мирному плані не має залишитися радикального та жорсткого обмеження на чисельність української армії. Під час дискусії українська делегація та присутні військові надали пояснення щодо необхідної чисельності Збройних сил у різних умовах - як мирного часу, так і війни.

Сполучені Штати АмерикиЗбройні сили УкраїниЖеневаГенштаб ВСУВійна в Українімирний план США