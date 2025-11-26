RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

О сокращении ВСУ в Женеве речь не шла, обсуждали армию мирного времени, - Гнатов

Фото: начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Татьяна Степанова

На переговорах украинской и американской делегаций по мирному плану в Женеве речь не шла о сокращении численности Вооруженных сил Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов рассказал в интервью LIGA.net.

"Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах относительно численности Вооруженных сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема", - сказал Гнатов.

По его словам, как со стороны Киева, так и со стороны Вашингтона звучала "правильная мысль" относительно того, что лучшей гарантией для Украины будет оснащенная и боеспособная армия.

Гнатов отметил, что от понимания того, каким в дальнейшем будет украинское войско зависит и то, как Генштаб планирует поощрять военнослужащих оставаться в строю после завершения боевых действий. И понимание, что именно надо делать, в Генштабе существует.

"Здесь должны работать все институты. Нужно понимать, каким будет украинское войско, его численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба", - подчеркнул он.

Гнатов добавил, что в Генштабе уже есть рабочее видение этого процесса и документ сейчас прорабатывается.

 

 

Переговоры в Женеве

Напомним, 23 ноября в Женеве состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану США по завершению войны России против Украины.

После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что в плане осталось 22 пункта.

В Украине подтвердили, что Киев и Вашингтон согласовали обновленную версию плана, отметив, что самые сложные аспекты будут обсуждать непосредственно президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

В первоначальном варианте плана говорилось о том, что Украина должна сократить численность своей армии до 600 тысяч солдат.

В то же время источник РБК-Украина сообщил, что в мирном плане не должно остаться радикального и жесткого ограничения на численность украинской армии. Во время дискуссии украинская делегация и присутствующие военные предоставили объяснения относительно необходимой численности Вооруженных сил в различных условиях - как мирного времени, так и войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЖеневаВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украинемирный план США