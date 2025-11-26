О сокращении ВСУ в Женеве речь не шла, обсуждали армию мирного времени, - Гнатов

На переговорах украинской и американской делегаций по мирному плану в Женеве речь не шла о сокращении численности Вооруженных сил Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов рассказал в интервью LIGA.net.
"Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах относительно численности Вооруженных сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема", - сказал Гнатов.
По его словам, как со стороны Киева, так и со стороны Вашингтона звучала "правильная мысль" относительно того, что лучшей гарантией для Украины будет оснащенная и боеспособная армия.
Гнатов отметил, что от понимания того, каким в дальнейшем будет украинское войско зависит и то, как Генштаб планирует поощрять военнослужащих оставаться в строю после завершения боевых действий. И понимание, что именно надо делать, в Генштабе существует.
"Здесь должны работать все институты. Нужно понимать, каким будет украинское войско, его численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба", - подчеркнул он.
Гнатов добавил, что в Генштабе уже есть рабочее видение этого процесса и документ сейчас прорабатывается.
Напомним, 23 ноября в Женеве состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану США по завершению войны России против Украины.
После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что в плане осталось 22 пункта.
В Украине подтвердили, что Киев и Вашингтон согласовали обновленную версию плана, отметив, что самые сложные аспекты будут обсуждать непосредственно президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
В первоначальном варианте плана говорилось о том, что Украина должна сократить численность своей армии до 600 тысяч солдат.
В то же время источник РБК-Украина сообщил, что в мирном плане не должно остаться радикального и жесткого ограничения на численность украинской армии. Во время дискуссии украинская делегация и присутствующие военные предоставили объяснения относительно необходимой численности Вооруженных сил в различных условиях - как мирного времени, так и войны.