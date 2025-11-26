О сокращении ВСУ в Женеве речь не шла, обсуждали армию мирного времени, - Гнатов

"Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах относительно численности Вооруженных сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема", - сказал Гнатов.

По его словам, как со стороны Киева, так и со стороны Вашингтона звучала "правильная мысль" относительно того, что лучшей гарантией для Украины будет оснащенная и боеспособная армия.

Гнатов отметил, что от понимания того, каким в дальнейшем будет украинское войско зависит и то, как Генштаб планирует поощрять военнослужащих оставаться в строю после завершения боевых действий. И понимание, что именно надо делать, в Генштабе существует.

"Здесь должны работать все институты. Нужно понимать, каким будет украинское войско, его численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба", - подчеркнул он.

Гнатов добавил, что в Генштабе уже есть рабочее видение этого процесса и документ сейчас прорабатывается.