Про скорочення ЗСУ в Женеві не йшлося, обговорювали армію мирного часу, - Гнатов

На переговорах української та американської делегацій щодо мирного плану у Женеві не йшлося про скорочення чисельності Збройних сил України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розповів в інтерв'ю LIGA.net .

"Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема", - сказав Гнатов.

За його словами, як зі сторони Києва, так і зі сторони Вашингтона звучала "правильна думка" щодо того, що найкращою гарантією для України буде оснащена і боєздатна армія.

Гнатов зазначив, що від розуміння того, яким надалі буде українське військо залежить і те, як Генштаб планує заохочувати військовослужбовців залишатися в строю після завершення бойових дій. І розуміння, що саме треба робити, в Генштабі існує.

"Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштаб", - підкреслив він.

Гнатов додав, що у Генштабі вже є робоча візія цього процесу і документ наразі опрацьовується.