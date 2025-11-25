Скорочення відключень світла відклали: чому збільшують графіки

Через нові атаки РФ на енергооб’єкти скорочення тривалості відключень світла в Україні довелося відкласти. Замість цього в об’єднаній енергосистемі запроваджують збільшені графіки погодинних відключень для стабілізації ситуації.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.
"Якщо казати вже про поточну ситуацію, то маємо проблеми і в Києві, і в Київській області. Маємо певні проблеми і досить такі суттєві і в Харківській області, і на Одещині. Тобто, на сьогодні ситуація ускладнилася по відношенню до вчорашнього", - сказав Замулко.
За його словами, якщо раніше з’являлась можливість зменшити кількість і тривалість обмежень, то нині через чергові атаки та влучання в енергетичні об’єкти доводиться збільшувати черги для розвантаження енергосистеми.
"І з точки зору того, наскільки це тривалість-нетривалість, то ми можемо, знову ж таки, наскільки у нас екстрені відключення будуть довго проходити", - додав Замулко.
Він зазначив, що екстрені відключення дозволять стабілізувати ситуацію, після чого енергетики зможуть повернутися до погодинних графіків або стабілізаційних режимів, які застосовувалися раніше.
Нагадаємо, російські війська вночі здійснили атаки на енергетичні об’єкти у Києві та п’яти областях, внаслідок чого понад 100 тисяч абонентів залишилися без світла.
Станом на ранок без електропостачання залишалися понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч в Одеській, 13 тисяч у Чернігівській, понад 21 тисячу на Дніпропетровщині та понад 8 тисяч на Харківщині.
Після цього в "Укренерго" повідомили, що у Києві та ще трьох регіонах аварійні відключення замінять на збільшені графіки через масовані ракетно-дронові удари РФ по Україні.
Докладніше про обмеження електропостачання у різних регіонах і де шукати актуальну інформацію, - читайте в матеріалі РБК-Україна.