Скорочення відключень світла відклали: чому збільшують графіки

"Якщо казати вже про поточну ситуацію, то маємо проблеми і в Києві, і в Київській області. Маємо певні проблеми і досить такі суттєві і в Харківській області, і на Одещині. Тобто, на сьогодні ситуація ускладнилася по відношенню до вчорашнього", - сказав Замулко.

За його словами, якщо раніше з’являлась можливість зменшити кількість і тривалість обмежень, то нині через чергові атаки та влучання в енергетичні об’єкти доводиться збільшувати черги для розвантаження енергосистеми.

"І з точки зору того, наскільки це тривалість-нетривалість, то ми можемо, знову ж таки, наскільки у нас екстрені відключення будуть довго проходити", - додав Замулко.

Він зазначив, що екстрені відключення дозволять стабілізувати ситуацію, після чого енергетики зможуть повернутися до погодинних графіків або стабілізаційних режимів, які застосовувалися раніше.