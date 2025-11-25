У Києві й трьох областях аварійні відключення замінять на збільшені графіки, - "Укренерго"

Сьогодні, 25 листопада, у Києві та ще трьох регіонах аварійні відключення замінять на збільшені графіки через масовані ракетно-дронові удари РФ по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

Як поінформував оператор енергосистеми, у столиці, а також у Харківській, Полтавській і Сумській областях вранці вже довелося застосовувати аварійні знеструмлення.

Надалі ці обмеження у вказаних регіонах будуть замінені на збільшений, порівняно з попереднім прогнозом, обсяг застосування графіків погодинних відключень.

У компанії уточнили, що в решті областей - діятимуть графіки обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Крім того, в усіх регіонах наразі діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Наслідки нічних обстрілів

У ніч та вранці ворог вчергове здійснив масований ракетно-дроновий удар по енергооб’єктах - вже шостий за останні два місяці. Через це знеструмлення зафіксовані на Одещині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Харківщині, Київщині та у столиці.

В "Укренерго" запевнили, що наразі фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути світло всім споживачам.

Споживання електроенергії

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 25 листопада, станом на 8:30, воно було на 2,1% вищим, ніж в цей же час минулого дня - у понеділок", - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, вчора добовий максимум було зафіксовано вдень – він виявився на 2,6% більшим, ніж у п’ятницю, 21 листопада, що пов’язують зі зменшенням обсягів обмежень.

Громадян закликають економити електроенергію: уникати використання потужних приладів у пікові години та за можливості переносити енергоємні процеси на ніч – після 22:00. Це допоможе зменшити тривалість вимушених відключень.

Оператор попереджає: ситуація в енергосистемі залишається змінною. Українцям рекомендують стежити за оновленнями на сайтах та офіційних сторінках свого обленерго.