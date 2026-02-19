UA

Скорочення гумдопомоги від США: що роблять у ЄС, щоб уникнути катастрофи

Фото: Аджа Лябіб (Дмитро Семенюк/РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова, Роман Кот

У Євросоюзі назвали рішення США скоротити гуманітарну допомогу "драматичним". Через дефіцит коштів ЄС змушений змінювати плани, щоб зробити підтримку ефективнішою.

За словами єврокомісарки, наразі спостерігається значний дефіцит фінансування, який продовжує зростати. Причиною стало рішення президента США Дональда Трампа скоротити видатки на багато міжнародних структур. 

Зокрема, Вашингтон оголосив про урізання коштів для Міжнародної організації міграції (МОМ), багатьох агентств ООН та міжнародних неурядових організацій, які допомагають жінкам та цивільному населенню.

Аджа Лябіб підкреслила, що наслідки цих рішень є драматичними, адже йдеться про свідому відмову від порятунку життів людей.

У відповідь на ці виклики Євросоюз проявив гнучкість та адаптував власні плани. 

"Ми адаптували наші плани, але не збираємося замінювати Сполучені Штати.

Головною метою зараз є підвищення ефективності та робота над ланцюгом поставок, який становить від 70% до 80% витрат", - розповіла співрозмовниця.

Оскільки транспортування коштує дуже дорого, тому, як зазначила представниця, ЄС робить ставку на локалізацію - максимальне залучення місцевих учасників та ресурсів.

"Ми тісно співпрацюємо з усіма агентствами ООН. Головним чином з OCHA (Управління ООН з координації гуманітарних справ - ред.), яке є координатором агентств ООН", - пояснила вона.

У ЄС сподіваються, що завдяки вищій ефективності та новим підходам вдасться полегшити страждання майже 300 мільйонів людей у всьому світі, які сьогодні критично залежать від міжнародної гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа заявила, що скорочує понад 90% контрактів USAID на надання іноземної допомоги. Йдеться про 60 мільярдів доларів американської допомоги по всьому світу в галузі розвитку та гуманітарних питань.

Також було звільнено генерального інспектора USAID. Його відправили у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою дій Трампа з ліквідації агенції.

