Генерального інспектора USAID звільнили після критики дій Трампа, - CNN

Генеральний інспектор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Це сталося наступного дня після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою дій адміністрації президента Дональда Трампа щодо ліквідації агентства

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними видання, заступник директора Управління кадрів президента США повідомив Полу Мартіну електронною поштою, що його повноваження генерального інспектора USAID "припинено, рішення набуває чинності негайно".

Представник Управління генерального інспектора USAID підтвердив звільнення Мартіна і повідомив, що причина його звільнення не вказана. CNN звернулася до Білого дому по коментарі.

Відповідно до закону адміністрація зобов'язана за 30 днів повідомити Конгрес про звільнення генерального інспектора і вказати конкретні причини звільнення інспекторів.

Мартін обіймав посаду генерального інспектора з грудня 2023 року. Хоча президент Дональд Трамп звільнив генеральних інспекторів з більш ніж дюжини федеральних агентств протягом свого першого тижня перебування на посаді, наглядовий орган USAID залишився на місці.

Генеральний інспектор проводить розслідування і перевірки будь-яких потенційних посадових злочинів, шахрайства, розтрат або зловживань з боку державного агентства або його персоналу і випускає звіти та рекомендації.

Співробітники Управління генерального інспектора USAID також були проінформовані про те, що вони більше не мають доступу до їхнього фізичного офісного приміщення, повідомили CNN два джерела, знайомих із ситуацією. Хоча адміністрація Трампа закрила будівлю штаб-квартири USAID у Вашингтоні минулого тижня, персоналу офісу наглядового органу, як і раніше, дозволялося працювати особисто в тій самій будівлі до вівторка.

Доповідь USAID

В опублікованій у понеділок доповіді Генеральний інспектор USAID заявив, що скорочення адміністрацією Трампа персоналу USAID і масштабне заморожування іноземної допомоги утруднили відстеження та реагування на потенційне нецільове використання 8,2 млрд доларів гуманітарної допомоги, що фінансується коштом американських платників податків.

Адміністрація Трампа останніми тижнями зробила агресивні кроки з ліквідації USAID, намагаючись відправити у відпустку тисячі співробітників USAID, які працюють за прямим наймом, і звільнити десятки підрядників, які працюють в агентстві. Минулої п'ятниці федеральний суддя тимчасово заблокував ці плани і зупинив прискорену депортацію співробітників з країн по всьому світу.

Хоча у звіті генерального інспектора зазначається, що управління вже давно "виявило суттєві проблеми та запропонувало рекомендації щодо поліпшення програм агентства з метою запобігання шахрайству, розтратам і зловживанням", у ньому чітко вказано, що скорочення персоналу USAID і заморожування іноземної допомоги негативно позначилося на зусиллях із нагляду.