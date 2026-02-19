RU

Сокращение гумпомощи от США: что делают в ЕС, чтобы избежать катастрофы

Фото: Аджа Лябиб (Дмитрий Семенюк/РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова, Роман Кот

В Евросоюзе назвали решение США сократить гуманитарную помощь "драматическим". Из-за дефицита средств ЕС вынужден менять планы, чтобы сделать поддержку более эффективной.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала еврокомиссар Аджа Лябиб.

По словам еврокомиссара, сейчас наблюдается значительный дефицит финансирования, который продолжает расти. Причиной стало решение президента США Дональда Трампа сократить расходы на многие международные структуры.

В частности, Вашингтон объявил об урезании средств для Международной организации миграции (МОМ), многих агентств ООН и международных неправительственных организаций, которые помогают женщинам и гражданскому населению.

Аджа Лябиб подчеркнула, что последствия этих решений являются драматическими, ведь речь идет о сознательном отказе от спасения жизней людей.

В ответ на эти вызовы Евросоюз проявил гибкость и адаптировал собственные планы.

"Мы адаптировали наши планы, но не собираемся заменять Соединенные Штаты.

Главной целью сейчас является повышение эффективности и работа над цепочкой поставок, которая составляет от 70% до 80% расходов", - рассказала собеседница.

Поскольку транспортировка стоит очень дорого, поэтому, как отметила представительница, ЕС делает ставку на локализацию - максимальное привлечение местных участников и ресурсов.

"Мы тесно сотрудничаем со всеми агентствами ООН. Главным образом с OCHA (Управление ООН по координации гуманитарных дел - ред.), которое является координатором агентств ООН", - пояснила она.

В ЕС надеются, что благодаря высокой эффективности и новым подходам удастся облегчить страдания почти 300 миллионов людей во всем мире, которые сегодня критически зависят от международной гуманитарной помощи.

 

Напомним, ранее администрация Трампа заявила, что сокращает более 90% контрактов USAID на предоставление иностранной помощи. Речь идет о 60 миллиардах долларов американской помощи по всему миру в области развития и гуманитарных вопросов.

Также был уволен генеральный инспектор USAID. Его отправили в отставку после того, как его ведомство опубликовало доклад с критикой действий Трампа по ликвидации агентства.

