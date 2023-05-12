Скорегував вогонь артилерії. В ЗСУ показали цінність БПЛА в знищенні техніки

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.

Як відзначив віцепрем'єр-міністр, безпілотник за декілька тисяч доларів допоміг знищити ворожу техніку, яка коштує мільйони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в Бахмуті наші воїни взяли в полон окупанта завдяки ударному дрону.

Також нещодавно військові відпрацювали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по ворожому комплексу спостереження "Муром-П" в Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.