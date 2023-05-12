Скорегував вогонь артилерії. В ЗСУ показали цінність БПЛА в знищенні техніки
Воїни 14 Окремого стрілецького батальйону завдяки БПЛА виявили танк окупантів та допомогли скоригувати вогонь артилерії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.
"Воїни 14 Окремого стрілецького батальйону завдяки Mavic виявили ворожий танк. Скорегували вогонь артилерії та знищили російську техніку", - пише Федоров.
Як відзначив віцепрем'єр-міністр, безпілотник за декілька тисяч доларів допоміг знищити ворожу техніку, яка коштує мільйони.
"Подібних кейсів сотні", - додав Федоров.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в Бахмуті наші воїни взяли в полон окупанта завдяки ударному дрону.
Також нещодавно військові відпрацювали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по ворожому комплексу спостереження "Муром-П" в Херсонській області.
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