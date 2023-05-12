Скорректировал огонь артиллерии. В ВСУ показали ценность БПЛА в уничтожении техники

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра Михаила Федорова.

Как отметил вице-премьер-министр, беспилотник за несколько тысяч долларов помог уничтожить вражескую технику, которая стоит миллионы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Бахмуте наши воины взяли в плен оккупанта благодаря ударному дрону.

Также недавно военные отработали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по вражескому комплексу наблюдения "Муром-П" в Херсонской области.

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