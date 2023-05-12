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Скорректировал огонь артиллерии. В ВСУ показали ценность БПЛА в уничтожении техники

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Пятница 12 мая 2023 13:16
Скорректировал огонь артиллерии. В ВСУ показали ценность БПЛА в уничтожении техники Фото: Скорректировал огонь артиллерии. В ВСУ показали ценность БПЛА в уничтожении техники (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Воины 14 Отдельного стрелкового батальона благодаря БПЛА обнаружили танк оккупантов и помогли скорректировать огонь артиллерии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра Михаила Федорова.

"Воины 14 Отдельного стрелкового батальона благодаря Mavic обнаружили вражеский танк. Скорректировали огонь артиллерии и уничтожили российскую технику", - пишет Федоров.

Как отметил вице-премьер-министр, беспилотник за несколько тысяч долларов помог уничтожить вражескую технику, которая стоит миллионы.

"Подобных кейсов сотни", - добавил Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Бахмуте наши воины взяли в плен оккупанта благодаря ударному дрону.

Также недавно военные отработали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по вражескому комплексу наблюдения "Муром-П" в Херсонской области.

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