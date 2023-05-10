В ЗСУ показали як взяли в полон окупанта завдяки ударному БПЛА

В Бахмуті воїни роти ударних БПЛА "Ахіллес" 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка взяли в полон окупанта завдяки ударному дрону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.

"Ворог помітив безпілотник та почав жестами показувати бажання здатися. Піхота та розвідники супроводжували його аж до українських позицій", - пише Федоров.

На відео можна побачити, як російський військовий, попри вогонь "своїх", все ж зміг дістатися до позицій наших воїнів й здатись в полон.

За словами Федоров, відповідний кейс доводить те, що дрони в сьогоднішній війні відіграють дуже важливу роль в роботі розвідки, артилеристів й взятті окупантів у полон.