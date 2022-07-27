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"Зерновые коридоры" из Украины: в Турции спрогнозировали объемы экспорта

Фото: советник президента Турции Ибрагим Калин (twitter.com/ikalin1)
Автор: Олег Васкив

Из Украины с помощью "зерновых коридоров" до конца года можно будет экспортировать десятки миллионов тонн зерна. Прибытие первых судов с урожаем ожидают через 2 недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

Журналисты процитировали официального представителя президента Турции Ибрагима Калина, который заявил, что на мировые рынки может попасть 20-25 миллионов тонн зерна из Украины.

В то же время, по его словам, это же количество зерна может прибыть из России. Таким образом, благодаря подписанному соглашению и при координации центра в Стамбуле, удастся экспортировать до 50 млн тонн зерна.

Первые корабли прибудут через две недели

Калин убежден, что отгрузка урожая - в интересах Украины и РФ.

"Мы можем ожидать, что первые корабли прибудут через две недели. Это зависит и от того, насколько готовы страны", - сказал он.

Калин напомнил детали Стамбульского соглашения

Представитель президента Турции напомнил, когда судно будет выходить из портов Одессы, то будет идти в Черное море под контролем украинцев по определенному маршруту.

"Центр (в Стамбуле - ред.) будет проинформирован на каждом этапе. После входа в турецкие воды за судами будут продолжать наблюдать. Когда они будут прибывать в Стамбул, то в определенный момент будут проверяться", - указал Калин.

Он подчеркнул, что такая же процедура будет применена к судам, которые отправляются. В свою очередь отгрузок, кроме зерновых, не будет.

Напомним, 22 июля в Стамбуле Украина, Турция, ООН и РФ достигли договоренностей об осуществлении вывоза зерна из украинских портов.

К слову, США и Украина разрабатывают "план Б" по вывозу зерна из страны после нападения России на порт Одессы, который произошел 23 июля.

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