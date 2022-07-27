"Зернові коридори" з України: у Туреччині спрогнозували обсяги експорту

Журналісти процитували офіційного представника президента Туреччини Ібрагіма Калина, який заявив, що на світові ринки може потрапити 20-25 мільйонів тонн зерна з України.

Водночас, за його словами, ця ж кількість збіжжя може прибути з Росії. Таким чином, завдяки підписаній угоді та за координації центру в Стамбулі, вдасться експортувати до 50 млн тонн зерна.

Перші кораблі прибудуть за два тижні

Калин переконаний, що відвантаження врожаю - в інтересах України та РФ.

"Ми можемо очікувати, що перші кораблі прибудуть через два тижні. Це залежить і від того, наскільки готові країни", - сказав він.

Калин нагадав деталі Стамбульсої угоди

Представник президента Туреччини нагадав, коли судно виходитиме з портів Одеси, то йтиме у Чорне море під контролем українців за визначеним маршрутом.

"Центр (у Стамбулі - ред.) буде поінформований на кожному етапі. Після входу в турецькі води за суднами продовжуватимуть спостерігати. Коли вони прибуватимуть в Стамбул, то в певний момент будуть перевірятися", - вказав Калин.

Він підкреслив, що така ж процедура буде застосована до суден, які відправляються. Своєю чергою відвантажень, окрім зернових, не буде.