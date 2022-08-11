ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сколько в больницах Украины установлено кислородных станций: в МОЗ дали ответ

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 05:17
Сколько в больницах Украины установлено кислородных станций: в МОЗ дали ответ Фото: В больницах с начала года установлены 109 кислородных станций (facebook.com/moz.ukr)
Автор: Олег Васкив

В украинских больницах с начала года установили 109 кислородных станций. Соответствующее оборудование предназначено для больных COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министества здравоохранения.

"Из-за потенциального увеличения больных на коронавирус Минздрав уделяет особое внимание процессу запуска кислородных станций в каждом регионе Украины", - отметили в ведомстве.

Сейчас идет процесс подключения и запуска. Больницы в кратчайшие сроки должны обеспечить необходимые условия для установки такого оборудования.

В министерстве напомнили, что в конце 2021 года государство приобрело 225 кислородных станций, еще 119 станций - куплены общинами за субвенции из госбюджета.

К слову, каждая кислородная станция может генерировать от 120 до 500 литров кислорода в минуту.

Напомним, в Минздраве допускают, что в Украине придется возвращать карантинные ограничения. Такой сценарий возможен в случае роста заболеваемости COVID-19.

Отметим, что в Украине на время действия военного положения отменили цветные карантинные зоны. Однако министр здравоохранения Виктор Ляшко в марте заявлял о 4-5 тысяч новых заражений в сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
NEWS
Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине
Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк