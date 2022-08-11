Сколько в больницах Украины установлено кислородных станций: в МОЗ дали ответ

В украинских больницах с начала года установили 109 кислородных станций. Соответствующее оборудование предназначено для больных COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министества здравоохранения.

"Из-за потенциального увеличения больных на коронавирус Минздрав уделяет особое внимание процессу запуска кислородных станций в каждом регионе Украины", - отметили в ведомстве.

Сейчас идет процесс подключения и запуска. Больницы в кратчайшие сроки должны обеспечить необходимые условия для установки такого оборудования.

В министерстве напомнили, что в конце 2021 года государство приобрело 225 кислородных станций, еще 119 станций - куплены общинами за субвенции из госбюджета.

К слову, каждая кислородная станция может генерировать от 120 до 500 литров кислорода в минуту.