Скільки у лікарнях України встановлено кисневих станцій: в МОЗ дали відповідь
В українських лікарнях з початку року встановили 109 кисневих станцій. Відповідне обладнання призначене для хворих на COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністества охорони здоров'я.
"Через потенційне збільшення хворих на коронавірус МОЗ приділяє особливу увагу процесу запуску кисневих станцій в кожному регіоні України", - зазначили у відомстві.
Наразі триває процес підключення та запуску. Лікарні в найкоротші терміни мають забезпечити необхідні умови для встановлення такого обладнання.
У міністерстві нагадали, що наприкінці 2021 року держава придбала 225 кисневих станцій, ще 119 станцій - куплені громадами за субвенції з держбюджету.
До слова, кожна киснева станція може генерувати від 120 до понад 500 літрів кисню щохвилини.
Нагадаємо, у МОЗ допускають, що в Україні доведеться повертати карантинні обмеження. Такий сценарій можливий у випадку зростання захворюваності на COVID-19.
Відзначимо, що в Україні на час дії воєнного стану скасували кольорові карантинні зони. Однак міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у березні заявляв про 4-5 тисяч нових заражень на добу.