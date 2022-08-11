Скільки у лікарнях України встановлено кисневих станцій: в МОЗ дали відповідь

В українських лікарнях з початку року встановили 109 кисневих станцій. Відповідне обладнання призначене для хворих на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністества охорони здоров'я.

"Через потенційне збільшення хворих на коронавірус МОЗ приділяє особливу увагу процесу запуску кисневих станцій в кожному регіоні України", - зазначили у відомстві.

Наразі триває процес підключення та запуску. Лікарні в найкоротші терміни мають забезпечити необхідні умови для встановлення такого обладнання.

У міністерстві нагадали, що наприкінці 2021 року держава придбала 225 кисневих станцій, ще 119 станцій - куплені громадами за субвенції з держбюджету.

До слова, кожна киснева станція може генерувати від 120 до понад 500 літрів кисню щохвилини.