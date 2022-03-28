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В Украине на время военного положения отменили цветные карантинные зоны

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Украина, Понедельник 28 марта 2022 15:24
В Украине на время военного положения отменили цветные карантинные зоны Фото: Кабмин сковал карантинные зоны на время военного положения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в постановление о введении карантина из-за COVID-19 от 9 декабря 2020 года № 1236. Во время действия военного положения "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности в областях устанавливаться не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 26 марта 2022 г. № 372.

Кроме того, во время военного положения не действует положение об отстранении от работы работников и государственных служащих, для которых установлена обязательность профилактических прививок против COVID-19.

Кабмин также постановил на период военного положения:

  • физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовать придерживаться противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19;
  • физическим лицам рекомендовать обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
  • учреждениям здравоохранения обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.

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