"Склалося враження, що я хотів його звільнити?": Зеленський про критику від Залужного

Президент Володимир Зеленський прокоментував критику з боку посла України у Великій Британії Валерія Залужного та заявив, що не має наміру втягуватися у політичні дискусії під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави німецькому виданню Tagesschau.
На питання, чи вже почалася "якась передвиборча кампанія" на тлі заяв Залужного, президент порадив звернутися із цим питанням до самого посла.
Водночас Зеленський підтвердив, що чув критику на свою адресу, але наголосив: зараз не час для політики, адже країна перебуває у стані війни.
"Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми вільна країна. Ми боремося за незалежність і свободу", - додав Зеленський.
Також журналіст уточнив, чи залишиться Залужний на посаді посла України у Великій Британії, адже саме президент має повноваження призначати та звільнити послів.
"Склалося враження, що я хотів його звільнити?" - у відповідь запитав Зеленський.
На що інтерв'юер нагадав, що Залужний звинувачує зокрема президента у помилках при плануванні контрнаступу.
"Всі знають мою відповідь на ці питання. Я не хочу зараз грати в політику. Я поважаю нашу армію і поважаю те, як вона боролася на різних етапах війни проти Росії протягом усіх цих років. Більше я нічого не можу сказати. Я не хочу заглиблюватися в цю історію. Мене це не особливо цікавить", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв’ю низці іноземних медіа, в яких він уперше публічно розкритикував президента Володимира Зеленського.
Зокрема, в розмові з Associated Press він заявив про різне бачення з главою держави щодо ведення оборони та згадав про проблеми з плануванням контрнаступу у 2023 році.
Також Залужний розповів про напружену зустріч у вересні 2022 року в Офісі президента і подальшу появу співробітників СБУ в його офісі, яку він назвав тиском.
Коментуючи ці заяви в інтерв’ю AFP, Зеленський зазначив, що публічне обговорення таких деталей є недоречним, адже це стосується армії, яка зараз воює. За його словами, в умовах війни важливо зосереджуватися на пріоритетних завданнях, а не на внутрішніх суперечках.