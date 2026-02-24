"Сложилось впечатление, что я хотел его уволить?": Зеленский о критике от Залужного

Президент Владимир Зеленский прокомментировал критику со стороны посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и заявил, что не намерен втягиваться в политические дискуссии во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства немецкому изданию Tagesschau.
Читайте также: Залужный сделал заявление о политической карьере
На вопрос, началась ли уже "какая-то предвыборная кампания" на фоне заявлений Залужного, президент посоветовал обратиться с этим вопросом к самому послу.
В то же время Зеленский подтвердил, что слышал критику в свой адрес, но подчеркнул: сейчас не время для политики, ведь страна находится в состоянии войны.
"Это моя позиция. Другие решили иначе. Мы свободная страна. Мы боремся за независимость и свободу", - добавил Зеленский.
Также журналист уточнил, останется ли Залужный в должности посла Украины в Великобритании, ведь именно президент имеет полномочия назначать и увольнять послов.
"Сложилось впечатление, что я хотел его уволить?" - в ответ спросил Зеленский.
На что интервьюер напомнил, что Залужный обвиняет в частности президента в ошибках при планировании контрнаступления.
"Все знают мой ответ на эти вопросы. Я не хочу сейчас играть в политику. Я уважаю нашу армию и уважаю то, как она боролась на разных этапах войны против России на протяжении всех этих лет. Больше я ничего не могу сказать. Я не хочу углубляться в эту историю. Меня это не особо интересует", - подытожил Зеленский.
Напомним, недавно посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью ряду иностранных медиа, в которых он впервые публично раскритиковал президента Владимира Зеленского.
В частности, в разговоре с Associated Press он заявил о разном видении с главой государства по ведению обороны и упомянул о проблемах с планированием контрнаступления в 2023 году.
Также Залужный рассказал о напряженной встрече в сентябре 2022 года в Офисе президента и дальнейшем появлении сотрудников СБУ в его офисе, которую он назвал давлением.
Комментируя эти заявления в интервью AFP, Зеленский отметил, что публичное обсуждение таких деталей неуместно, ведь это касается армии, которая сейчас воюет. По его словам, в условиях войны важно сосредотачиваться на приоритетных задачах, а не на внутренних спорах.