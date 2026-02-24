"Сложилось впечатление, что я хотел его уволить?": Зеленский о критике от Залужного

На вопрос, началась ли уже "какая-то предвыборная кампания" на фоне заявлений Залужного, президент посоветовал обратиться с этим вопросом к самому послу.

В то же время Зеленский подтвердил, что слышал критику в свой адрес, но подчеркнул: сейчас не время для политики, ведь страна находится в состоянии войны.

"Это моя позиция. Другие решили иначе. Мы свободная страна. Мы боремся за независимость и свободу", - добавил Зеленский.

Также журналист уточнил, останется ли Залужный в должности посла Украины в Великобритании, ведь именно президент имеет полномочия назначать и увольнять послов.

"Сложилось впечатление, что я хотел его уволить?" - в ответ спросил Зеленский.

На что интервьюер напомнил, что Залужный обвиняет в частности президента в ошибках при планировании контрнаступления.

"Все знают мой ответ на эти вопросы. Я не хочу сейчас играть в политику. Я уважаю нашу армию и уважаю то, как она боролась на разных этапах войны против России на протяжении всех этих лет. Больше я ничего не могу сказать. Я не хочу углубляться в эту историю. Меня это не особо интересует", - подытожил Зеленский.