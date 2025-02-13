Складна стратегічна гра. Чи корисна для України "невизначеність" США: відповідь ЦПД

Дії США щодо України - це стратегічна невизначеність у дипломатії. Такий підхід має свої переваги і може бути корисним у стримуванні противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.
"Те, що зараз роблять США - це стратегічна невизначеність у дипломатії. А це свідомий підхід, за якого держава уникає чітко визначених позицій щодо певних питань, щоб зберегти гнучкість, утримати ініціативу та впливати на поведінку інших акторів", - вважає він.
Керівник ЦПД зазначив, що такі дії дозволяють створити "простір для маневру", а також запобігати передбачуваності дій і змушувати опонента враховувати різні сценарії.
"Такий підхід може бути корисним у стримуванні противника, підтримці стратегічного балансу або формуванні коаліцій", - додав Коваленко.
За його словами, йде "дуже складна стратегічна гра". Коваленко нагадав, що США протистоять і Росії, і Китаю, а Україна - у сфері стратегічних інтересів США.
Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хотів би якнайшвидше завершити війну в Україні. Вчора, 12 лютого, він провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед тем переговорів була війна. Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним і, ймовірно, зустріч може відбутися у Саудівській Аравії.
Також Трамп зідзвонився з президентом України Володимиром Зеленським щодо війни.
При цьому американський президент заявив, що не вважає вступ України до НАТО "практичним". Він обіцяв продовжити допомогу Україні, але з певними умовами. Зокрема, за умови, що гроші будуть "забезпечені".
У Німеччині застерегли США від поступок щодо України, а також наполягли на участі Європи у переговорному процесі.
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