UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Складна стратегічна гра. Чи корисна для України "невизначеність" США: відповідь ЦПД

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Дії США щодо України - це стратегічна невизначеність у дипломатії. Такий підхід має свої переваги і може бути корисним у стримуванні противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

"Те, що зараз роблять США - це стратегічна невизначеність у дипломатії. А це свідомий підхід, за якого держава уникає чітко визначених позицій щодо певних питань, щоб зберегти гнучкість, утримати ініціативу та впливати на поведінку інших акторів", - вважає він.

Керівник ЦПД зазначив, що такі дії дозволяють створити "простір для маневру", а також запобігати передбачуваності дій і змушувати опонента враховувати різні сценарії.

"Такий підхід може бути корисним у стримуванні противника, підтримці стратегічного балансу або формуванні коаліцій", - додав Коваленко.

За його словами, йде "дуже складна стратегічна гра". Коваленко нагадав, що США протистоять і Росії, і Китаю, а Україна - у сфері стратегічних інтересів США.

Наміри Трампа щодо України

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хотів би якнайшвидше завершити війну в Україні. Вчора, 12 лютого, він провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед тем переговорів була війна. Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним і, ймовірно, зустріч може відбутися у Саудівській Аравії.

Також Трамп зідзвонився з президентом України Володимиром Зеленським щодо війни.

При цьому американський президент заявив, що не вважає вступ України до НАТО "практичним". Він обіцяв продовжити допомогу Україні, але з певними умовами. Зокрема, за умови, що гроші будуть "забезпечені".

У Німеччині застерегли США від поступок щодо України, а також наполягли на участі Європи у переговорному процесі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампМирні переговори