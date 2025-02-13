Сложная стратегическая игра. Полезна ли для Украины "неопределенность" США: ответ ЦПД

Действия США в отношении Украины - это стратегическая неопределенность в дипломатии. Такой подход имеет свои преимущества и может быть полезным в сдерживании противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.
"То, что сейчас делают США - это стратегическая неопределенность в дипломатии. А это сознательный подход, при котором государство избегает четко определенных позиций по определенным вопросам, чтобы сохранить гибкость, удержать инициативу и влиять на поведение других акторов", - считает он.
Руководитель ЦПД отметил, что такие действия позволяют создать "пространство для маневра", а также предотвращать предсказуемость действий и заставлять оппонента учитывать различные сценарии.
"Такой подход может быть полезным в сдерживании противника, поддержании стратегического баланса или формировании коалиций", - добавил Коваленко.
По его словам, идет "очень сложная стратегическая игра". Коваленко напомнил, что США противостоят и России, и Китаю, а Украина - в сфере стратегических интересов США.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы как можно быстрее завершить войну в Украине. Вчера, 12 февраля, он провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди тем переговоров была война. Трамп заявил, что встретится с Путиным и, вероятно, встреча может состояться в Саудовской Аравии.
Также Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно войны.
При этом американский президент заявил, что не считает вступление Украины в НАТО "практичным". Он обещал продолжить помощь Украине, но с определенными условиями. В частности, при условии, что деньги будут "обеспечены".
В Германии предостерегли США от уступок по Украине, а также настояли на участии Европы в переговорном процессе.
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