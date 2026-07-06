Склади поза Google Maps: як атаки РФ змінили правила для бізнесу на Київщині

Через російські удари з початку війни у Києві було знищено майже півмільйона кв. м складів. Власники були змушені змінити правила безпеки та експлуатації об'єктів. Проте логістичний ринок вистояв та продовжує відновлення.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла директорка департаменту складської та логістичної нерухомості Expandia, представника CBRE в Україні та Молдові, Наталія Сокирко .

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Знищені склади: у 2022-2025 роках загальні втрати складських площ у Києві становили приблизно 490 000 кв. м.

у 2022-2025 роках загальні втрати складських площ у Києві становили приблизно 490 000 кв. м. Посилення секретності : бізнес почав не декларувати й не вказувати назви та локації логістичних об’єктів на картах Google.

: бізнес почав не декларувати й не вказувати назви та локації логістичних об’єктів на картах Google. Відновлення : у 2025 року було відновлено понад 11 тис. кв. м складських площ, а у 2026 році планується відбудувати ще близько 97 тис. кв. м пошкоджених об'єктів.

: у 2025 року було відновлено понад 11 тис. кв. м складських площ, а у 2026 році планується відбудувати ще близько 97 тис. кв. м пошкоджених об'єктів. Високий попит: станом на І квартал 2026 року рівень вакантності у Київському регіоні впав до 3%.

За інформацією Наталії Сокирко, загальні втрати складських площ у Києві у 2022-2025 роках склали приблизно 490 000 кв. м, що становить 22% від загальної складської пропозиції.



Тим часом у 2026 році вже було пошкоджено понад 10 000 кв. м складських площ у Київському регіоні. Однак, зауважує експертка, наведені цифри не є остаточними, адже більшість власників не оголошують дані щодо зруйнованих площ, остерігаючись повторних атак.

Як змінилися стандарти експлуатації

У результаті постійних атак на логістику кардинально змінилось ставлення до інформаційної відкритості ринку. Якщо раніше логістичні комплекси слугували елементом маркетингу, то сьогодні з міркувань безпеки бізнес мінімізує будь-яку публічність своїх складів.

"Новою тенденцією стало не декларувати й не вказувати назви та локації об’єктів на картах Google або у рекламних матеріалах", – пояснює Наталія Сокирко.

До того ж, за словами представниці Expandia, постійні обстріли змушують локальних девелоперів діяти обережніше та закладати додаткові ризики у нові проєкти. Зокрема, головними механізмами їх зниження є страхування та розподіл потенційних втрат між девелопером і кінцевим користувачем.

Що стосується працівників складів, зауважує Сокирко, то для захисту їхнього життя була впроваджена обов'язкова евакуація персоналу до укриттів під час повітряних тривог.

Тенденції відновлення ринку складів

Незважаючи на великі втрати від російських атак, ринок поступово відновлюється. За даними Expandia, протягом 2025 року було відновлено понад 11 тис. кв. м складських площ. А у 2026 році девелопери планують відновити ще близько 97 тис. кв. м пошкоджених об'єктів.

Водночас в експлуатацію вводяться й нові комплекси. Як зазначає Наталія Сокирко, у І кварталі 2026 року нова пропозиція складських площ становила 33 000 кв. м, а загальний обсяг конкурентної складської пропозиції станом на квітень 2026 року сягнув 1,6 млн кв.м, показавши зростання на 2% з початку року.

Незважаючи на появу нових площ, попит на логістичну нерухомість залишається критично високим. Станом на І квартал 2026 року рівень вакантності у Київському регіоні знизився з 3,5% до 3%, повідомляє Наталія Сокирко. Через такий дефіцит для компаній може суттєво ускладнитися пошук незайнятих приміщень.