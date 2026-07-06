Склады вне Google Maps: как атаки РФ изменили правила для бизнеса в Киевской области

Из-за российских ударов с начала войны в Киеве было уничтожено около полумиллиона кв. м складов. Владельцы вынуждены были изменить правила безопасности и эксплуатации объектов. Однако логистический рынок выстоял и продолжает восстановление.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала директор департамента складской и логистической недвижимости Expandia, представителя CBRE в Украине и Молдове, Наталья Сокирко .

Главное:

Уничтоженные склады: в 2022-2025 годах общие потери складских площадей в Киеве составили примерно 490 000 кв. м.

в 2022-2025 годах общие потери складских площадей в Киеве составили примерно 490 000 кв. м. Ужесточение секретности : бизнес начал не декларировать и не указывать названия и локации логистических объектов на картах Google.

: бизнес начал не декларировать и не указывать названия и локации логистических объектов на картах Google. Восстановление : в 2025 году было восстановлено более 11 тыс. кв. м складских площадей, а в 2026 году планируется отстроить еще около 97 тыс. кв. м поврежденных объектов.

: в 2025 году было восстановлено более 11 тыс. кв. м складских площадей, а в 2026 году планируется отстроить еще около 97 тыс. кв. м поврежденных объектов. Высокий спрос: по состоянию на І квартал 2026 года уровень вакантности в Киевском регионе упал до 3%.

По информации Натальи Сокирко, общие потери складских площадей в Киеве в 2022-2025 годах составили около 490 000 кв. м, что равно 22% от общего складского предложения.



Между тем, в 2026 году уже было повреждено более 10 000 кв. м складской площади в Киевском регионе. Однако, отмечает эксперт, приведенные цифры не являются окончательными, ведь большинство владельцев не объявляют данные по разрушенным площадям, опасаясь повторных атак.

Как изменились стандарты эксплуатации

В результате постоянных атак на логистику кардинально изменилось отношение к информационной открытости рынка. Если раньше логистические комплексы служили элементом маркетинга, то сегодня из соображений безопасности бизнес минимизирует любую публичность своих складов.

"Новой тенденцией стало не декларировать и не указывать названия и локации объектов на картах Google или в рекламных материалах", – объясняет Наталья Сокирко.

К тому же, по словам представительницы Expandia, постоянные обстрелы заставляют локальных девелоперов действовать более осторожно и закладывать дополнительные риски в новые проекты. В частности, главными механизмами их понижения являются страхование и распределение потенциальных потерь между девелопером и конечным пользователем.

Что касается работников складов, отмечает Сокирко, то для защиты их жизни была введена обязательная эвакуация персонала к укрытиям во время воздушных тревог.

Тенденции обновления рынка складов

Несмотря на огромные утраты от русских атак, рынок равномерно восстанавливается. По данным Expandia, за 2025 год было восстановлено более 11 тыс. кв. м складских площадей. А в 2026 году девелоперы планируют обновить еще около 97 тыс. кв. м поврежденных объектов.

В то же время в эксплуатацию вводятся и новые комплексы. Как отмечает Наталья Сокирко, в I квартале 2026 года новое предложение складских площадей составило 33 000 кв. м, а общий объем конкурентного складского предложения по состоянию на апрель 2026 достиг 1,6 млн кв.м, показав рост на 2% с начала года.

Несмотря на появление новых площадей, спрос на логистическую недвижимость остается критически высоким. По состоянию на I квартал 2026 г. уровень вакантности в Киевском регионе снизился с 3,5% до 3%, сообщает Наталья Сокирко. Из-за такого дефицита для компаний может существенно усложниться поиск незанятых помещений.