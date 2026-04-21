Склади боєприпасів та техніка ворога злетіли в повітря після ударів ЗСУ, - Генштаб

15:21 21.04.2026 Вт
2 хв
Унаслідок дій ЗСУ горить у глибокому тилу в Росії
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: Удар вглиб Росії: знищено склади на Брянщині та Ростовщині (росЗМІ)

Українські військові вночі вдарили по складах боєприпасів, пальному та іншій інфраструктурі окупантів - і на окупованих територіях, і вглиб Росії.

Знищено три склади боєприпасів

Під удар потрапили склади боєприпасів одразу в трьох місцях:

  • Мар'янівка - тимчасово окупована Донеччина
  • Лісне - тимчасово окупована Донеччина
  • Айдар - тимчасово окупована Луганська область.

Там само, в районі Айдара, знищили склад пально-мастильних матеріалів противника.

Удари по управлінню та техніці

Поблизу Новопавлівки на Запоріжжі знищили пункт управління підрозділу окупантів.

Також під удар потрапив район зосередження озброєння та техніки росіян біля Клімово на Брянщині - це вже територія Росії.

Логістика ворога під прицілом

Склади матеріально-технічних засобів знищили в двох місцях:

  • Персіановський - Ростовська область рф
  • Новомиколаївка - тимчасово окупована Херсонщина

Втрати противника та масштаби збитків зараз уточнюються.

Підтверджено удар по нафтопереробному заводу

Також стало відомо про результати попередніх ударів. 17 квітня 2026 року Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області рф.

Підтверджено ураження:

  • резервуара РВС-10000
  • двох ділянок технологічного трубопроводу
  • установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6

Як повідомляло РБК-Україна, вночі 21 квітня безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдарили по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Самара" у Самарській області рф - там спалахнула масштабна пожежа.

За попередніми даними, пошкоджено п'ять резервуарів місткістю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою.

Також ми писали, що пожежа на НПЗ в російському Туапсе після атаки безпілотників триває вже п'яту добу.

