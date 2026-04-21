Склади боєприпасів та техніка ворога злетіли в повітря після ударів ЗСУ, - Генштаб

Українські військові вночі вдарили по складах боєприпасів, пальному та іншій інфраструктурі окупантів - і на окупованих територіях, і вглиб Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Під удар потрапили склади боєприпасів одразу в трьох місцях:
Там само, в районі Айдара, знищили склад пально-мастильних матеріалів противника.
Поблизу Новопавлівки на Запоріжжі знищили пункт управління підрозділу окупантів.
Також під удар потрапив район зосередження озброєння та техніки росіян біля Клімово на Брянщині - це вже територія Росії.
Склади матеріально-технічних засобів знищили в двох місцях:
Втрати противника та масштаби збитків зараз уточнюються.
Також стало відомо про результати попередніх ударів. 17 квітня 2026 року Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області рф.
Підтверджено ураження:
Як повідомляло РБК-Україна, вночі 21 квітня безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдарили по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Самара" у Самарській області рф - там спалахнула масштабна пожежа.
За попередніми даними, пошкоджено п'ять резервуарів місткістю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою.
Також ми писали, що пожежа на НПЗ в російському Туапсе після атаки безпілотників триває вже п'яту добу.