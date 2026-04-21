СБУ уразила дронами нафтостанцію "Самара" у Росії, спалахнула масштабна пожежа

13:06 21.04.2026 Вт
2 хв
Під ударом опинились одразу п’ять резервуарів з нафтою
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
СБУ уразила дронами нафтостанцію "Самара" у Росії, спалахнула масштабна пожежа

В ніч на 21 квітня безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили лінійно-виробничо-диспетчерську станцію "Самара" у Росії. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в СБУ.

На станції, розташованій у н.п. Просвєт Самарської області РФ, відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Об’єкт є важливою складовою нафтотранспортної інфраструктури країни-агресорки.

Згідно з попередніми даними, безпілотники СБУ пошкодили п’ять резервуарів ємністю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою.

"Ураження таких вузлових станцій безпосередньо знижує здатність РФ формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов’язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику й зберігання, а також виникають ризики зриву постачань", - розповіло джерело.

СБУ уразила дронами нафтостанцію &quot;Самара&quot; у Росії, спалахнула масштабна пожежаІлюстративне фото: нафтостанція "Самара" (соцмережі)

Як наслідок, країна-агресорка отримує дедалі менше доходів від продажу нафти, які може спрямовувати на війну проти України.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, 16 квітня у СБУ повідомили про удар по Туапсинському нафтопереробному заводу та об'єктах нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе під час операції, проведеної спільно з Силами оборони.

В ЦПД 21 квітня повідомили, що пожежа на нафтовому терміналі в російському Туапсе триває досі.

Крім того, нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертий за розмірами в РФ, призупинив роботу після атаки українських дронів 5 квітня.

Серія ударів по ключових нафтових терміналах Росії на Балтиці завдала країні-агресору збитків майже на мільярд доларів - і це лише втрачений експортний дохід.

