Уничтожено три склада боеприпасов

Под удар попали склады боеприпасов сразу в трех местах:

Марьяновка - временно оккупированная Донецкая область

Лесное - временно оккупированная Донецкая область

Айдар - временно оккупированная Луганская область.

Там же, в районе Айдара, уничтожили склад горюче-смазочных материалов противника.

Удары по управлению и технике

Вблизи Новопавловки в Запорожье уничтожили пункт управления подразделения оккупантов.

Также под удар попал район сосредоточения вооружения и техники россиян у Климово на Брянщине - это уже территория России.

Логистика врага под прицелом

Склады материально-технических средств уничтожили в двух местах:

Персиановский - Ростовская область РФ

Новониколаевка - временно оккупированная Херсонщина

Потери противника и масштабы ущерба сейчас уточняются.

Подтвержден удар по нефтеперерабатывающему заводу

Также стало известно о результатах предыдущих ударов. 17 апреля 2026 года Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ.

Подтверждено поражение: