Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Склады боеприпасов и техника врага взлетели в воздух после ударов ВСУ, - Генштаб

15:21 21.04.2026 Вт
2 мин
В результате действий ВСУ горит в глубоком тылу в России
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: Удар вглубь России: уничтожены склады на Брянщине и Ростовщине (росСМИ)

Украинские военные ночью ударили по складам боеприпасов, горючему и другой инфраструктуре оккупантов - и на оккупированных территориях, и вглубь России.

Уничтожено три склада боеприпасов

Под удар попали склады боеприпасов сразу в трех местах:

  • Марьяновка - временно оккупированная Донецкая область
  • Лесное - временно оккупированная Донецкая область
  • Айдар - временно оккупированная Луганская область.

Там же, в районе Айдара, уничтожили склад горюче-смазочных материалов противника.

Удары по управлению и технике

Вблизи Новопавловки в Запорожье уничтожили пункт управления подразделения оккупантов.

Также под удар попал район сосредоточения вооружения и техники россиян у Климово на Брянщине - это уже территория России.

Логистика врага под прицелом

Склады материально-технических средств уничтожили в двух местах:

  • Персиановский - Ростовская область РФ
  • Новониколаевка - временно оккупированная Херсонщина

Потери противника и масштабы ущерба сейчас уточняются.

Подтвержден удар по нефтеперерабатывающему заводу

Также стало известно о результатах предыдущих ударов. 17 апреля 2026 года Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ.

Подтверждено поражение:

  • резервуара РВС-10000
  • двух участков технологического трубопровода
  • установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6

Как сообщало РБК-Украина, ночью 21 апреля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ ударили по линейно-производственно-диспетчерской станции "Самара" в Самарской области - там вспыхнул масштабный пожар.

По предварительным данным, повреждены пять резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров с сырой нефтью.

Также мы писали, что пожар на НПЗ в российском Туапсе после атаки беспилотников продолжается уже пятые сутки.

Больше по теме:
Российская ФедерацияНПЗИнфраструктураГенштаб ВСУАтака дронов