Склады боеприпасов и техника врага взлетели в воздух после ударов ВСУ, - Генштаб
Украинские военные ночью ударили по складам боеприпасов, горючему и другой инфраструктуре оккупантов - и на оккупированных территориях, и вглубь России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Уничтожено три склада боеприпасов
Под удар попали склады боеприпасов сразу в трех местах:
- Марьяновка - временно оккупированная Донецкая область
- Лесное - временно оккупированная Донецкая область
- Айдар - временно оккупированная Луганская область.
Там же, в районе Айдара, уничтожили склад горюче-смазочных материалов противника.
Удары по управлению и технике
Вблизи Новопавловки в Запорожье уничтожили пункт управления подразделения оккупантов.
Также под удар попал район сосредоточения вооружения и техники россиян у Климово на Брянщине - это уже территория России.
Логистика врага под прицелом
Склады материально-технических средств уничтожили в двух местах:
- Персиановский - Ростовская область РФ
- Новониколаевка - временно оккупированная Херсонщина
Потери противника и масштабы ущерба сейчас уточняются.
Подтвержден удар по нефтеперерабатывающему заводу
Также стало известно о результатах предыдущих ударов. 17 апреля 2026 года Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ.
Подтверждено поражение:
- резервуара РВС-10000
- двух участков технологического трубопровода
- установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6
Как сообщало РБК-Украина, ночью 21 апреля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ ударили по линейно-производственно-диспетчерской станции "Самара" в Самарской области - там вспыхнул масштабный пожар.
По предварительным данным, повреждены пять резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров с сырой нефтью.
Также мы писали, что пожар на НПЗ в российском Туапсе после атаки беспилотников продолжается уже пятые сутки.