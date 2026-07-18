Склад з гуманітаркою ООН у Дніпрі атакували дронами чотири рази за добу

Що сталося зі складом у Дніпрі

Склад ВПП зазнав чотирьох атак дронів протягом останньої доби. Попри це, ніхто зі співробітників місії не постраждав.

Це вже сьомий випадок за останні три місяці, коли чітко марковані обʼєкти ВПП в Україні зазнають пошкоджень унаслідок ударів дронів - раніше постраждали цей же склад та один з автомобілів організації.

Що каже представник ВПП

"Це не поодинокий випадок. Ми спостерігаємо тривожну тенденцію зростання кількості атак на гуманітарні обʼєкти та операції по всій країні", - заявив представник ВПП в Україні Річард Рейган.

За його словами, за останні два роки ВПП зафіксувала понад 90 інцидентів, унаслідок яких постраждали склади, транспортні засоби, пункти розподілу допомоги та майно національних гуманітарних партнерів по всій країні.

Що каже міжнародне право

ВПП наголошує, що міжнародне гуманітарне право забороняє напади на цивільну та гуманітарну інфраструктуру. Подібні інциденти безпосередньо загрожують наданню життєво необхідної допомоги цивільному населенню, яке постраждало від війни.