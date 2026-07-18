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Состав с гуманитаркой ООН в Днепре атаковали дронами четыре раза в сутки

00:33 18.07.2026 Сб
2 мин
Это уже седьмой подобный случай за последние три месяца
aimg Екатерина Коваль
Фото: на месте попадания вспыхнул пожар (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Гуманитарный состав Всемирной продовольственной программы ООН в Днепре в течение суток атаковали беспилотники четыре раза. Пострадавших среди сотрудников нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всемирной продовольственной программы ООН.

Что произошло с составом в Днепре

Состав ВПП подвергся четырем атакам дронов в течение последних суток. Несмотря на это, никто из сотрудников миссии не пострадал.

Это уже седьмой случай за последние три месяца, когда четко маркированные объекты ВПП в Украине терпят повреждения вследствие ударов дронов - ранее пострадали этот же состав и один из автомобилей организации.

Что говорит представитель ВПП

"Это не редкий случай. Мы наблюдаем тревожную тенденцию роста количества атак на гуманитарные объекты и операции по всей стране", - заявил представитель ВПП в Украине Ричард Рейган.

По его словам, за последние два года ВПП зафиксировала более 90 инцидентов, в результате которых пострадали склады, транспортные средства, пункты распределения помощи и имущество национальных гуманитарных партнеров по всей стране.

Что говорит международное право

ВПП отмечает, что международное гуманитарное право запрещает нападения на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру. Подобные инциденты непосредственно угрожают оказанию жизненно необходимой помощи пострадавшему от войны гражданскому населению.

Напомним, это уже не первый удар по гуманитарным объектам ООН в Днепре. В мае Россия вторично за полгода уничтожила гуманитарный состав ООН в городе - тогда сгорела еда для 130 тысяч человек на сумму 1,4 миллиона долларов.

До этого, в мае, первый удар по составу уничтожил запасы гуманитарной помощи для беженцев - в организации тогда заявили о гибели работников склада.

Также ранее российские военные атаковали FPV-дронами автомобили гуманитарной миссии ООН в Корабельном районе Херсона.

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