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"Скинули з дронів". Біля нафтопроводу "Дружба" під Брянськом нібито знайшли вибухівку, - росЗМІ

Фото: біля нафтопроводу "Дружба" під Брянськом нібито знайшли вибухівку (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На нафтоперекачувальній станції "Новозибкове" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області нібито виявили вибухові пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське ТАСС.

Представник компанії "Транснефть" Ігор Демін повідомив, що вибухівку нібито могли скинути з безпілотників.

ЗМІ зазначає, що станція не перекачує нафту. Тому в "Транснафті" вважають, що організатори "диверсії могли планувати вбити людей". При цьому станцію не пошкоджено, на місці працюють слідчі.

Нагадаємо, 3 березня російські ЗМІ писали, що дрон нібито атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба".

Крім того, у жовтні Польща виявила витік на одній із ліній нафтопроводу "Дружба". При цьому в країні заявили, що витік не пов'язаний із диверсією.

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