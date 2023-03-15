"Скинули з дронів". Біля нафтопроводу "Дружба" під Брянськом нібито знайшли вибухівку, - росЗМІ

На нафтоперекачувальній станції "Новозибкове" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області нібито виявили вибухові пристрої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське ТАСС.
Представник компанії "Транснефть" Ігор Демін повідомив, що вибухівку нібито могли скинути з безпілотників.
ЗМІ зазначає, що станція не перекачує нафту. Тому в "Транснафті" вважають, що організатори "диверсії могли планувати вбити людей". При цьому станцію не пошкоджено, на місці працюють слідчі.
Нагадаємо, 3 березня російські ЗМІ писали, що дрон нібито атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба".
Крім того, у жовтні Польща виявила витік на одній із ліній нафтопроводу "Дружба". При цьому в країні заявили, що витік не пов'язаний із диверсією.
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