RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сбросили с дронов". Возле нефтепровода "Дружба" под Брянском якобы нашли взрывчатку, - росСМИ

Фото: возле нефтепровода "Дружба" под Брянском якобы нашли взрывчатку (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

На нефтеперекачивающей станции "Новозыбково" нефтепровода "Дружба" в Брянской области якобы обнаружили взрывные устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское ТАСС.

Представитель компании "Транснефть" Игорь Демин сообщил, что взрывчатку якобы могли сбросить с беспилотников.

СМИ отмечает, что станция не перекачивает нефть. Поэтому в "Транснефти" считают, что организаторы "диверсии могли планировать убить людей". При этом станция не повреждена, на месте работают следователи.

Напомним, 3 марта российские СМИ писали, что дрон якобы атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба".

Кроме того, в октябре Польша обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба". При этом в стране заявили, что утечка не связана с диверсией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДружбаНАФТА