ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі вважають, що витік на нафтопроводі "Дружба" не пов'язаний з диверсією

Новость на русском →
Плоцьк, Середа 12 жовтня 2022 11:04
У Польщі вважають, що витік на нафтопроводі "Дружба" не пов'язаний з диверсією Фото: у Польщі не бачать на слідів саботажу на нафтопроводі "Дружба" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі не побачили слідів диверсії на нафтопроводі "Дружба" через витік. Чиновники вважають, що це була аварія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник Міністерства енергетичної інфраструктури Польщі Матеуш Бергер зазначив, що витік на лінії трубопроводу є, ймовірно, звичайним пошкодженням. За його словами, немає підстав вважати, що причиною витоку є саботаж.

"Тут ми можемо говорити про випадкові пошкодження", - сказав він.

Хоча у Польщі зазначили, що такі події викликають побоювання щодо безпеки енергозабезпечення Європи.

Нагадаємо, вчора ввечері Польща виявила витік на нафтопроводі "Дружба". Пошкоджена лінія, яка постачає нафту до Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща НАФТА
NEWS
Повітряний щит. Як Україна хоче захистити небо та чим допомагає Захід
Повітряний щит. Як Україна хоче захистити небо та чим допомагає Захід
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну