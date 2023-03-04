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У Білгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Дружба", - ЗМІ

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Росія, Субота 04 березня 2023 10:09
У Білгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Дружба", - ЗМІ Фото: дрон атакував підстанцію нафтопроводу "Дружба" 4 березня під Білгородом (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Білгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба". Інцидент трапився 3 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ.

Зокрема, за даними Telegram-каналу ASTRA, саморобний безпілотник, споряджений вибуховим пристроєм, атакував порожній резервуар для нафтопродуктів місткістю 3 тисячі тонн у селищі Розумне 3 березня в районі 7 ранку.

"Евакуйовано 4 людей, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Як запевняють у Telegram-каналі Baza, БПЛА нібито "прилетів з боку України".

"В результаті в резервуарі утворилася діра площею 1 квадратний метр", - додали в пості.

Як повідомлялося, Aliexpress заблокував продаж дронів DJI та Autel для клієнтів з Росії.

Додамо, влада Воронезької області оприлюднила методичку для мешканців регіону. Зокрема, їх закликали не публікувати жодної інформації про військові об'єкти та заборонили використання безпілотників.

Нагадаємо, в окупованому Криму два безпілотники намагалися атакувати військову частину. Це нібито сталося у Сакському районі.

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