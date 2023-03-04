У Білгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Дружба", - ЗМІ
У Білгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба". Інцидент трапився 3 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ.
Зокрема, за даними Telegram-каналу ASTRA, саморобний безпілотник, споряджений вибуховим пристроєм, атакував порожній резервуар для нафтопродуктів місткістю 3 тисячі тонн у селищі Розумне 3 березня в районі 7 ранку.
"Евакуйовано 4 людей, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Як запевняють у Telegram-каналі Baza, БПЛА нібито "прилетів з боку України".
"В результаті в резервуарі утворилася діра площею 1 квадратний метр", - додали в пості.
Як повідомлялося, Aliexpress заблокував продаж дронів DJI та Autel для клієнтів з Росії.
Додамо, влада Воронезької області оприлюднила методичку для мешканців регіону. Зокрема, їх закликали не публікувати жодної інформації про військові об'єкти та заборонили використання безпілотників.
Нагадаємо, в окупованому Криму два безпілотники намагалися атакувати військову частину. Це нібито сталося у Сакському районі.
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