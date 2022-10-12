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Польща виявила витік на нафтопроводі "Дружба"

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Плоцьк, Середа 12 жовтня 2022 09:34
Польща виявила витік на нафтопроводі "Дружба" Фото: Польща заявила про витік на нафтопроводі "Дружба" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща виявила витік на одній з ліній нафтопроводу "Дружба". Поки причини пошкодження невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польський оператор PERN.

Витік виявили ввечері 11 жовтня. Місце пошкодження знаходиться приблизно за 70 кілометрів від Плоцька. Пошкоджена лінія, яка постачає нафту до Німеччини. Інша нитка працює без змін.

Оператор заявляє, що причини розгерметизації нафтопроводу поки невідома. На місці подій працюють екстрені служби.

Варто зазначити, що трубопровід "Дружба" є основним маршрутом, яким сира нафта потрапляє до Німеччини.

Нагадаємо, що нещодавно на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоки. Деякі європейські країни припускають, що це могла бути диверсія.

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