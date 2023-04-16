Скільки зерна з України експортували через Польщу та Угорщину: дані міністра

Польща та Угорщина вирішили припинити імпортувати українську сільськогосподарську продукцію. Через ці країни з України проходило загалом близько 20% від всього експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського під час телемарафону.

За словами міністра, транзитом через Польщу їхало близько 10% від всього, що експортувала Україна.

"Якщо говорити про Угорщину, то це 6% від всього сільськогосподарського експорту", - повідомив Сольський.

Днями ми також повідомляли, що Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Після чого Угорщина також запровадила заборону на імпорт агропродукції з України.

Проте сьогодні після розмови Сольського з угорським колегою Угорщина пообіцяла не зупиняти транзит українського зерна.

Раніше ми писали, через кризу з транзитом українського зерна через Польщу до третіх країн президент Польщі Анджей Дуда призначив нового міністра сільського господарства.

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