Міністр агрополітики України обговорив з угорським колегою ситуацію з експортом зерна

Сьогодні, 16 квітня, Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн зустріч з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Під час перемовин міністри обговорили ситуацію з експортом української аграрної продукції в Угорщину.

Микола Сольський підкреслив необхідність продовження переговорів для досягнення домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятність односторонніх рішень.

Зі свого боку міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі.

Сторони домовились провести консультації та найближчим часом зустрітися повторно.

Нагадаємо, днями Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Після чого Угорщина також запровадила заборону на імпорт агропродукції з України.

Раніше ми писали, через кризу з транзитом українського зерна через Польщу до третіх країн президент Польщі Анджей Дуда призначив нового міністра сільського господарства.

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