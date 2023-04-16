ua ru
Нд, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міністр агрополітики України обговорив з угорським колегою ситуацію з експортом зерна

Новость на русском →
Україна, Неділя 16 квітня 2023 20:40
Міністр агрополітики України обговорив з угорським колегою ситуацію з експортом зерна Фото: Міністр агрополітики України обговорив з угорським колегою експорт зерна (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 16 квітня, Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн зустріч з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Під час перемовин міністри обговорили ситуацію з експортом української аграрної продукції в Угорщину.

Микола Сольський підкреслив необхідність продовження переговорів для досягнення домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятність односторонніх рішень.

Зі свого боку міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі.

Сторони домовились провести консультації та найближчим часом зустрітися повторно.

Нагадаємо, днями Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Після чого Угорщина також запровадила заборону на імпорт агропродукції з України.

Раніше ми писали, через кризу з транзитом українського зерна через Польщу до третіх країн президент Польщі Анджей Дуда призначив нового міністра сільського господарства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Угорщина
NEWS
Кабмін розширив повноваження військкоматів: як видаватимуть повістки
Кабмін розширив повноваження військкоматів: як видаватимуть повістки
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні