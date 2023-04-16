Міністр агрополітики України обговорив з угорським колегою ситуацію з експортом зерна
Сьогодні, 16 квітня, Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн зустріч з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Під час перемовин міністри обговорили ситуацію з експортом української аграрної продукції в Угорщину.
Микола Сольський підкреслив необхідність продовження переговорів для досягнення домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятність односторонніх рішень.
Зі свого боку міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі.
Сторони домовились провести консультації та найближчим часом зустрітися повторно.
Нагадаємо, днями Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Після чого Угорщина також запровадила заборону на імпорт агропродукції з України.
Раніше ми писали, через кризу з транзитом українського зерна через Польщу до третіх країн президент Польщі Анджей Дуда призначив нового міністра сільського господарства.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.