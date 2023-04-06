Дуда призначив нового міністра сільського господарства у зв'язку із протестами аграріїв

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio .

Новим міністром став Роберт Телус. Під час офіційної церемонії призначення нового міністра Дуда заявив, що потрібно вжити заходів щодо підвищення контролю над ввезенням зерна з України, щоб не було спекуляцій із цінами на ринку.

За його словами, Польща ще ніколи не стикалася з такою ситуацією, пов'язаною з напливом на польський ринок великих обсягів зерна з України. У свою чергу новий міністр зазначив, що скликає спеціальний кризовий штаб у справі агропродукції, яка прибуває до Польщі з України.

“Я зроблю все, щоб контроль був ретельним і зерно невизначеної якості не потрапляло до Європи, а отже, і до Польщі. Це наш обов'язок", - заявив Телус.