ua ru
Вс, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько зерна из Украины экспортировали через Польшу и Венгрию: данные министра

Новина українською →
Украина, Воскресенье 16 апреля 2023 22:33
Сколько зерна из Украины экспортировали через Польшу и Венгрию: данные министра Фото: сколько зерна экспортировали через Польшу и Венгрию (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Польша и Венгрия решили прекратить импортировать украинскую сельскохозяйственную продукцию. Через эти страны из Украины проходило в целом около 20% от всего экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского во время телемарафона.

По словам министра, транзитом через Польшу ехало около 10% от всего, что экспортировала Украина.

"Если говорить о Венгрии, то это 6% от всего сельскохозяйственного экспорта", - сообщил Сольский.

На днях мы также сообщали, что Польша запретила ввоз зерна и продовольствия из Украины. После чего Венгрия также ввела запрет на импорт агропродукции из Украины.

Однако сегодня после разговора Сольского с венгерским коллегой Венгрия пообещала не останавливать транзит украинского зерна.

Ранее мы писали, из-за кризиса с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны президент Польши Анджей Дуда назначил нового министра сельского хозяйства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Венгрия
NEWS
РФ на Пасху не прекращает обстрелы Бахмута. Военные рассказали о ситуации в городе
РФ на Пасху не прекращает обстрелы Бахмута. Военные рассказали о ситуации в городе
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине