Сколько зерна из Украины экспортировали через Польшу и Венгрию: данные министра

Польша и Венгрия решили прекратить импортировать украинскую сельскохозяйственную продукцию. Через эти страны из Украины проходило в целом около 20% от всего экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского во время телемарафона.

По словам министра, транзитом через Польшу ехало около 10% от всего, что экспортировала Украина.

"Если говорить о Венгрии, то это 6% от всего сельскохозяйственного экспорта", - сообщил Сольский.

На днях мы также сообщали, что Польша запретила ввоз зерна и продовольствия из Украины. После чего Венгрия также ввела запрет на импорт агропродукции из Украины.

Однако сегодня после разговора Сольского с венгерским коллегой Венгрия пообещала не останавливать транзит украинского зерна.

Ранее мы писали, из-за кризиса с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны президент Польши Анджей Дуда назначил нового министра сельского хозяйства.

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