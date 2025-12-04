Скільки військових Росія сконцентрувала на Покровському напрямку: відповідь експерта

За словами полковника ЗСУ Владислава Селезньова, листопад відрізняється досить високим рівнем інтенсивності ведення бойових дій.

Ворог має територіальні досягнення - близько 505 квадратних кілометрів захоплено під час боїв протягом листопада.

"Левова частка, 40%, припадає на схід Запорізької області. Що стосується динаміки, то вона абсолютно красномовна. Ворог намагається на першому етапі реалізувати трек, заради якого починалося так зване СВО - це повна окупація Донбасу", - зазначає він.

Як розповів експерт, всього на фронті задіяно близько 650 тисяч російських військових, з них на одному Покровському напрямку воюють понад 140 тисяч, на півдні Запорізької області - близько 120 тисяч.

За його словами, Кремль продовжує залучати до війни резервістів, що свідчить про те, що запаси можуть вичерпуватися. Але важке економічне становище дозволяє російському диктатору Володимиру Путіну знаходити людські ресурси.

Щомісяця російська армія втрачає близько 30 тисяч осіб - з них 65% безпосередньо вбиті. Проте тиск на Донецьку область триває. Росіяни всіма силами намагаються захопити Покровськ. Не зумівши зробити цього до початку переговорів, місто почали "захоплювати" по російському ТБ.