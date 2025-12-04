Сколько военных Россия сконцентрировала на Покровском направлении: ответ эксперта

По словам полковника ВСУ Владислава Селезнева, ноябрь отличается достаточно высоким уровнем интенсивности ведения боевых действий.

Враг имеет территориальные достижения - около 505 квадратных километров захвачено во время боев в течение ноября.

"Львиная доля, 40%, приходится на восток Запорожской области. Что касается динамики, то она абсолютно красноречива. Враг пытается на первом этапе реализовать трек, ради которого начиналось так называемое СВО - это полная оккупация Донбасса", - отмечает он.

Как рассказал эксперт, всего на фронте задействовано около 650 тысяч российских военных, из них на одном Покровском направлении воюют более 140 тысяч, на юге Запорожской области - около 120 тысяч.

По его словам, Кремль продолжает привлекать к войне резервистов, что свидетельствует о том, что запасы могут исчерпываться. Но тяжелое экономическое положение позволяет российскому диктатору Владимиру Путину находить человеческие ресурсы.

Ежемесячно российская армия теряет около 30 тысяч человек - из них 65% непосредственно убиты. Однако давление на Донецкую область продолжается. Россияне всеми силами пытаются захватить Покровск. Не сумев сделать этого до начала переговоров, город начали "захватывать" по российскому ТВ.