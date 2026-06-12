Скільки українців вважають, що США схиляють Київ до поступок: дані опитування

За даними соціологів, 56% опитаних переконані, що Сполучені Штати відчувають втому від війни та тиснуть на Київ заради поступок Росії.

Натомість 30% громадян вважають, що США залишаються надійним союзником. Ще 13% респондентів не змогли дати чіткої відповіді.

Оцінка європейської підтримки

Ситуація щодо європейських партнерів оцінюється значно позитивніше. Більшість українців (64%) вважають, що країни Європи продовжують серйозно допомагати Україні та прагнуть завершити війну на справедливих умовах.

Фото: сприйняття політики США щодо України (kiis.com.ua)

Водночас чверть опитаних (25%) переконана, що європейська підтримка послабилася, і Європа також підштовхує Україну до несправедливого миру.

Фото: сприйняття політики ЄС щодо України (kiis.com.ua)

Порівняно з початком року рівень довіри до країн Європи помітно зріс. У січні 2026 року європейців вважали надійними союзниками 58% українців, тоді як 35% опитаних заявляли, що Європа втомлюється від війни і обсяги її допомоги падають.

Опитування тривало з 7 травня по 3 червня 2026 року у форматі телефонних інтерв'ю. Загалом соціологи опитали 1000 респондентів у всіх підконтрольних уряду регіонах України.