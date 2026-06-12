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Скільки українців вважають, що США схиляють Київ до поступок: дані опитування

15:00 12.06.2026 Пт
2 хв
Як українці оцінюють підтримку від Європи?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українці вважають, що США втомились від війни (Getty Images)

Більшість українців вважають, що США втомилися від війни і схиляють Україну до поступок. Водночас довіра до підтримки від Європи продовжує зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними соціологів, 56% опитаних переконані, що Сполучені Штати відчувають втому від війни та тиснуть на Київ заради поступок Росії.

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Натомість 30% громадян вважають, що США залишаються надійним союзником. Ще 13% респондентів не змогли дати чіткої відповіді.

Оцінка європейської підтримки

Ситуація щодо європейських партнерів оцінюється значно позитивніше. Більшість українців (64%) вважають, що країни Європи продовжують серйозно допомагати Україні та прагнуть завершити війну на справедливих умовах.

Фото: сприйняття політики США щодо України (kiis.com.ua)

Водночас чверть опитаних (25%) переконана, що європейська підтримка послабилася, і Європа також підштовхує Україну до несправедливого миру.

Фото: сприйняття політики ЄС щодо України (kiis.com.ua)

Порівняно з початком року рівень довіри до країн Європи помітно зріс. У січні 2026 року європейців вважали надійними союзниками 58% українців, тоді як 35% опитаних заявляли, що Європа втомлюється від війни і обсяги її допомоги падають.

Опитування тривало з 7 травня по 3 червня 2026 року у форматі телефонних інтерв'ю. Загалом соціологи опитали 1000 респондентів у всіх підконтрольних уряду регіонах України.

Нагадаємо, 61% українців підтримають припинення вогню за нинішньою лінією фронту - але за умови, що Україна отримає гарантії безпеки, зброю та фінансову підтримку.

Крім того, більш ніж половани українців схвалюють ідею залучення ЗСУ до захисту низки європейських держав, якщо Росія на них нападе.

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