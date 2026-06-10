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Трамп довів довіру Європи до США до історичного мінімуму, - опитування

10:55 10.06.2026 Ср
2 хв
Як змінилося ставлення Європи до США?
aimg Ірина Глухова
Трамп довів довіру Європи до США до історичного мінімуму, - опитування Фото: Дональд Трамп, Марко Рубіо, Джей Ді Венс та Скотт Бессент (Getty Images)
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Довіра європейців до американської "гарантії безпеки" досягла історичного мінімуму, оскільки лише кожна десята людина вважає США союзником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Дослідження провів аналітичний центр Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) напередодні самітів G7 та НАТО.

Автори звіту заявили, що результати свідчать про "глибоку недовіру європейців до США".

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Як змінилося ставлення до США

За даними опитування, лише 11% респондентів назвали США союзником.

Для порівняння:

  • шість місяців тому таких було 16%;
  • у листопаді 2024 року - 22%.

Найчастіше американців сприймають як "необхідного партнера", а не як союзника.

Трамп довів довіру Європи до США до історичного мінімуму, - опитування

Фото: Скріншот опитування

Водночас:

  • 13% опитаних вважають США суперником;
  • 12% назвали їх прямим противником.

Чи вірять європейці у допомогу США

У більшості країн учасники опитування висловили сумнів, що Вашингтон прийде на допомогу у разі військового нападу.

Натомість люди більше покладаються на підтримку інших європейських держав.

Такий настрій зафіксували навіть у країнах, де сильні позиції мають праві політичні сили, зокрема у Франції, Італії, Нідерландах та Швеції.

Європа хоче більше вкладати у власну безпеку

Опитування показало зростання підтримки збільшення оборонних витрат.

У середньому європейці на 4% частіше підтримують додаткове фінансування оборони, ніж рік тому.

Також 47% респондентів підтримали спільні запозичення ЄС для фінансування оборонних потреб.

Найбільше прихильників такої ідеї виявилося у:

  • Португалії;
  • Данії;
  • Нідерландах;
  • Іспанії.

Європейці хочуть менше залежати від американської зброї

У більшості країн опитані підтримали скорочення залежності від військової техніки зі США.

Найбільше прихильників принципу "купуй європейське" зафіксували в Данії, Нідерландах, Швеції, Португалії, Франції та Великій Британії.

Водночас значно менше людей готові підтримати скорочення соціальних або інших державних витрат заради збільшення оборонних бюджетів.

Разом з тим більшість респондентів вважають, що після завершення президентства Дональда Трампа відносини між США та Європою можуть покращитися.

Рейтинг Трампа

Нагадаємо, раніше інше опитування показало, що 48% європейців вважають президента США Дональда Трампа "ворогом Європи".

Також, за даними The Economist, рейтинг Дональда Трампа впав до найнижчого рівня, а сам він став найменш популярним президентом США за останні 16 років.

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