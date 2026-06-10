Трамп довів довіру Європи до США до історичного мінімуму, - опитування
Довіра європейців до американської "гарантії безпеки" досягла історичного мінімуму, оскільки лише кожна десята людина вважає США союзником.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Дослідження провів аналітичний центр Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) напередодні самітів G7 та НАТО.
Автори звіту заявили, що результати свідчать про "глибоку недовіру європейців до США".
Як змінилося ставлення до США
За даними опитування, лише 11% респондентів назвали США союзником.
Для порівняння:
- шість місяців тому таких було 16%;
- у листопаді 2024 року - 22%.
Найчастіше американців сприймають як "необхідного партнера", а не як союзника.
Фото: Скріншот опитування
Водночас:
- 13% опитаних вважають США суперником;
- 12% назвали їх прямим противником.
Чи вірять європейці у допомогу США
У більшості країн учасники опитування висловили сумнів, що Вашингтон прийде на допомогу у разі військового нападу.
Натомість люди більше покладаються на підтримку інших європейських держав.
Такий настрій зафіксували навіть у країнах, де сильні позиції мають праві політичні сили, зокрема у Франції, Італії, Нідерландах та Швеції.
Європа хоче більше вкладати у власну безпеку
Опитування показало зростання підтримки збільшення оборонних витрат.
У середньому європейці на 4% частіше підтримують додаткове фінансування оборони, ніж рік тому.
Також 47% респондентів підтримали спільні запозичення ЄС для фінансування оборонних потреб.
Найбільше прихильників такої ідеї виявилося у:
- Португалії;
- Данії;
- Нідерландах;
- Іспанії.
Європейці хочуть менше залежати від американської зброї
У більшості країн опитані підтримали скорочення залежності від військової техніки зі США.
Найбільше прихильників принципу "купуй європейське" зафіксували в Данії, Нідерландах, Швеції, Португалії, Франції та Великій Британії.
Водночас значно менше людей готові підтримати скорочення соціальних або інших державних витрат заради збільшення оборонних бюджетів.
Разом з тим більшість респондентів вважають, що після завершення президентства Дональда Трампа відносини між США та Європою можуть покращитися.
Рейтинг Трампа
Нагадаємо, раніше інше опитування показало, що 48% європейців вважають президента США Дональда Трампа "ворогом Європи".
Також, за даними The Economist, рейтинг Дональда Трампа впав до найнижчого рівня, а сам він став найменш популярним президентом США за останні 16 років.