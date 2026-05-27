ua en ru
Ср, 27 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Чи підтримують українці участь ЗСУ у захисті країн ЄС від Росії: що показало опитування

15:21 27.05.2026 Ср
2 хв
Скільки громадян вважають, що ЗСУ зараз захищають ще й інші народи Європи?
aimg Валерій Ульяненко
Чи підтримують українці участь ЗСУ у захисті країн ЄС від Росії: що показало опитування Фото: український військовий (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Більшість українців підтримують участь Збройних сил в обороні сусідніх держав та країн Балтії у разі нападу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування групи "Рейтинг".

Читайте також: Українці назвали свій головний страх під час війни: це не обстріли

Згідно з результатами опитування, понад половина українців схвалюють ідею залучення української армії до захисту низки європейських держав, якщо на них нападе РФ.

Рівень підтримки щодо конкретних країн розподілився таким чином:

  • Литва: 63% підтримали б, 33% - не підтримали б;
  • Латвія: 62% підтримали б, 33% - не підтримали б;
  • Естонія: 61% підтримали б, 33% - не підтримали б;
  • Молдова: 60% підтримали б, 35% - не підтримали б;
  • Фінляндія: 59% підтримали б, 33% - не підтримали б;
  • Польща: 58% підтримали б, 37% - не підтримали б.

Майже три чверті респондентів (73%) переконані, що ЗСУ захищають від російської агресії як свій народ, так і інші народи Європи. Лише 23% вважають, що армія воює виключно за Україну. Соціологи зазначають, що ці показники залишаються ідентичними до тих, що були чотири роки тому.

Чи підтримують українці участь ЗСУ у захисті країн ЄС від Росії: що показало опитуванняФото: результати опитування (ratinggroup.ua)

Думка щодо ролі ЗСУ тісно пов'язана зі ставленням до євроінтеграції. Серед тих, хто проголосував би за вступ України до ЄС, 84% бачать армію як оборонця всієї Європи. Натомість серед противників євроінтеграції таку думку поділяють значно менше людей - 57%.

Нагадаємо, військові США опановують навичку ЗСУ ідентифікації дронів за їхнім характерним звуком. Це допоможе бійцям вчасно виявляти загрози під час патрулювання.

Зазначимо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ЗСУ стали найпотужнішою армією в ЄС завдяки бойовому досвіду та західній підтримці, попри значну перевагу країни-агресорки у ресурсах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Збройні сили України
Новини
The Economist пише про підготовку України до 2-3 років війни: що каже джерело РБК-Україна
The Economist пише про підготовку України до 2-3 років війни: що каже джерело РБК-Україна
Аналітика
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть