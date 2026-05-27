Чи підтримують українці участь ЗСУ у захисті країн ЄС від Росії: що показало опитування
Більшість українців підтримують участь Збройних сил в обороні сусідніх держав та країн Балтії у разі нападу Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування групи "Рейтинг".
Згідно з результатами опитування, понад половина українців схвалюють ідею залучення української армії до захисту низки європейських держав, якщо на них нападе РФ.
Рівень підтримки щодо конкретних країн розподілився таким чином:
- Литва: 63% підтримали б, 33% - не підтримали б;
- Латвія: 62% підтримали б, 33% - не підтримали б;
- Естонія: 61% підтримали б, 33% - не підтримали б;
- Молдова: 60% підтримали б, 35% - не підтримали б;
- Фінляндія: 59% підтримали б, 33% - не підтримали б;
- Польща: 58% підтримали б, 37% - не підтримали б.
Майже три чверті респондентів (73%) переконані, що ЗСУ захищають від російської агресії як свій народ, так і інші народи Європи. Лише 23% вважають, що армія воює виключно за Україну. Соціологи зазначають, що ці показники залишаються ідентичними до тих, що були чотири роки тому.
Фото: результати опитування (ratinggroup.ua)
Думка щодо ролі ЗСУ тісно пов'язана зі ставленням до євроінтеграції. Серед тих, хто проголосував би за вступ України до ЄС, 84% бачать армію як оборонця всієї Європи. Натомість серед противників євроінтеграції таку думку поділяють значно менше людей - 57%.
