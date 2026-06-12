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Сколько украинцев считают, что США склоняют Киев к уступкам: данные опроса

15:00 12.06.2026 Пт
2 мин
Как украинцы оценивают поддержку от Европы?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинцы считают, что США устали от войны (Getty Images)

Большинство украинцев считают, что США устали от войны и склоняют Украину к уступкам. В то же время доверие к поддержке от Европы продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным социологов, 56% опрошенных убеждены, что Соединенные Штаты испытывают усталость от войны и давят на Киев ради уступок России.

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Зато 30% граждан считают, что США остаются надежным союзником. Еще 13% респондентов не смогли дать четкого ответа.

Оценка европейской поддержки

Ситуация относительно европейских партнеров оценивается значительно позитивнее. Большинство украинцев (64%) считают, что страны Европы продолжают серьезно помогать Украине и стремятся завершить войну на справедливых условиях.

Фото: восприятие политики США в отношении Украины (kiis.com.ua)

В то же время четверть опрошенных (25%) убеждена, что европейская поддержка ослабла, и Европа также подталкивает Украину к несправедливому миру.

Фото: восприятие политики ЕС в отношении Украины (kiis.com.ua)

По сравнению с началом года уровень доверия к странам Европы заметно вырос. В январе 2026 года европейцев считали надежными союзниками 58% украинцев, тогда как 35% опрошенных заявляли, что Европа устает от войны и объемы ее помощи падают.

Опрос проходил с 7 мая по 3 июня 2026 года в формате телефонных интервью. Всего социологи опросили 1000 респондентов во всех подконтрольных правительству регионах Украины.

Напомним, 61% украинцев поддержат прекращение огня за нынешней линией фронта - но при условии, что Украина получит гарантии безопасности, оружие и финансовую поддержку.

Кроме того, более чем половина украинцев одобряют идею привлечения ВСУ к защите ряда европейских государств, если Россия на них нападет.

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