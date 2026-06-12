Сколько украинцев считают, что США склоняют Киев к уступкам: данные опроса

По данным социологов, 56% опрошенных убеждены, что Соединенные Штаты испытывают усталость от войны и давят на Киев ради уступок России.

Зато 30% граждан считают, что США остаются надежным союзником. Еще 13% респондентов не смогли дать четкого ответа.

Оценка европейской поддержки

Ситуация относительно европейских партнеров оценивается значительно позитивнее. Большинство украинцев (64%) считают, что страны Европы продолжают серьезно помогать Украине и стремятся завершить войну на справедливых условиях.

Фото: восприятие политики США в отношении Украины (kiis.com.ua)

В то же время четверть опрошенных (25%) убеждена, что европейская поддержка ослабла, и Европа также подталкивает Украину к несправедливому миру.

Фото: восприятие политики ЕС в отношении Украины (kiis.com.ua)

По сравнению с началом года уровень доверия к странам Европы заметно вырос. В январе 2026 года европейцев считали надежными союзниками 58% украинцев, тогда как 35% опрошенных заявляли, что Европа устает от войны и объемы ее помощи падают.

Опрос проходил с 7 мая по 3 июня 2026 года в формате телефонных интервью. Всего социологи опросили 1000 респондентов во всех подконтрольных правительству регионах Украины.