Все більше українців проти виборів під час війни: як змінилися настрої

В Україні зросла частка громадян, які вважають, що проводити вибори слід лише після повного завершення війни та укладення остаточної мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними соціологів, лише 12% українців підтримують проведення виборів до завершення бойових дій. Цей показник протягом 2025 року залишався на рівні 10-12%.

Ще 13% опитаних вважають, що вибори можливі після припинення вогню та отримання гарантій безпеки. Водночас у порівнянні з груднем 2025 року таких стало менше - тоді цю позицію підтримували 23% респондентів.

Натомість найбільше зросла частка тих, хто виступає за проведення виборів лише після повного завершення війни.

Якщо у грудні 2025 року так вважали 59% опитаних, то станом на березень 2026 року - вже 69%.

Довідково: Власне опитування КМІС "Омнібус" проведено 1-8 березня 2026 року методом телефонних інтерв'ю у всіх регіонах України.

Було опитано 1003 повнолітніх респондентів на підконтрольній уряду території України; до вибірки не входили жителі окупованих територій і ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року (частина опитаних - ВПО).